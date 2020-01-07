回归的孙兴慜表现平平未能取得进球. January. 07, 2020 07:49. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)在自己的新年首场比赛中未能取得进球。 6日，孙兴慜在英国米德尔斯堡的河畔球场举行的英格兰足总(FA)杯64强战与米德尔斯堡队(2级联赛)的客场比赛中，进行了2020年首场正式比赛。去年12月23日，他在与切尔西的英格兰足球超级联赛(EPL)比赛中，因粗鲁的犯规被罚下场，受到了停赛3场的处罚。 托特纳姆热刺队的主炮手哈里•凯恩2日在与南安普敦队的英超比赛中因腿筋受伤而失去战斗力，在这种情况下作为最前方攻击手出场的孙兴慜虽然在中路和边面来回移动，但未能得分。孙兴慜创造出了球队中最多的关键传球(决定性传球)4次，但射门只有1次。下半场第5分钟，托特纳姆热刺队被米德尔斯堡队阿什利•弗莱彻先拔头筹，下半场第16分钟，卢卡斯•莫拉扳回一球，最终双方以1比1握手言和。由于64强比赛没有加时赛，因此15日热刺队需要与米德尔斯堡队进行重赛。 热刺主帅何塞•穆里尼奥表示，“很遗憾凯恩因伤缺席比赛。孙兴慜和莫拉不是那种凯恩风格的球员。”凯恩是能在最前方拿球、传球、射门的正统前锋(中锋)，而孙兴慜和莫拉的主要位置是擅长从边路往中路移动，并射门得分的边路攻击手(边锋)。 托特纳姆热刺队(英超第6位)在FA杯重赛之前，将于12日与本赛季联赛保持不败的利物浦(19胜1平)进行英超比赛。在那场比赛中，孙兴慜和最近转会到利物浦的南野拓实(25岁•日本)能否实现韩日前锋之间的对决也备受关注。

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