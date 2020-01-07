实地探访三星收购的哈曼. January. 07, 2020 07:50. by 柳根亨 noel@donga.com. “除了三星在文件上拥有(哈曼)的事实外，我们每个人的工作方式几乎没有改变。” 在三星2016年全面收购的汽车相关电装(汽车用电子用品)企业“哈曼(Harman)”的美国加利福尼亚山景城硅谷中心，记者见到的Future Experience组长斯蒂芬•马丁先生对于三星收购后的变化说了上述这一番话。哈曼虽然进入了三星这一全球集团的篱笆院内，但公司内部的创意性和自律性受到了尊重。 斯蒂芬组长表示：“三星通过80亿美元(当时约9万亿韩元)规模的投资收购了哈曼，但并没有强行要求实行三星的方式，这是因为三星理解革新的本质。三星相信哈曼的独立性在于激发技术革新。” 事实上，记者在哈曼硅谷中心看到一半以上的员工座位都是空着的。因为，他们正在实行由自己决定工作时间的自律工作制。另外，还维持着无论在外部何处只要工作就可以的硅谷的普遍工作形态。 三星收购哈曼是李在镕副会长在2016年被选为登记理事后首次亲临阵线指挥的作品。以此次成功的经验为基础，李副会长于去年8月指出三星的4大未来增长事业是人工智能(AI)、5G移动通信、生物、半导体中心电装零部件事业。 进入哈曼公司之前曾在三星工作了4年的斯蒂芬组长说：“我从未想象过放弃汽车制造业的三星会收购研究汽车相关电装技术的哈曼。展开超越警戒的想象，并实现这种想象的领导力，将会让三星的未来变得更加强大完美。” 哈曼在三星收购当时的2017年第二季度(4月至6月)营业利润率仅为0.47%，但今年第三季度上升至3.8%。营业利润也增至1000亿韩元规模，是当时的10倍。 值得一提的是，JBL、AKG调谐等哈曼的世界顶级音响技术，在与三星的电子产品相遇后正在不断进化。在无线音响市场上，公司去年创下了35.7%的占有率，连续4年占据市场占有率(以数量为准)第一位。不仅如此，随着电动汽车时代的来临，成为未来新产业的电装产业和互联汽车领域正在快速发展。斯蒂芬组长说：“在收购之前，三星在引进优秀人才方面落后于谷歌、亚马逊、苹果等企业，但现在拥有从配件到产品都能综合尝试的三星十分强劲，彼此相互吸引。感觉要进入硅谷大联盟。”

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