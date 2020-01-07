韩国情报部门：“朝鲜新战略武器有可能是多弹头洲际弹道导弹”. January. 07, 2020 07:50. by 趙東住, 李知訓 djc@donga.com,easyhoon@donga.com. 韩国情报部门分析认为，朝鲜国务委员会委员长金正恩在年底的马拉松中央全会上宣布的“新战略武器”是以多个核弹头同时攻击多个目标的洲际弹道导弹（MIRV）。据悉，情报当局还认为，金正恩预告的“冲击性实际行动”是废除暂停核试验和试射导弹。 自由韩国党干事李恩宰6日表示，情报部门就金正恩去年12月28日至31日主持召开的党中央第七届第五次全体会议向国会情报委员会报告了上述分析结果。据李恩宰透露，情报部门认为，朝鲜正在持续开发最新型洲际弹道导弹和潜射弹道导弹，如果朝美关系恶化，朝鲜有可能公开多弹头洲际弹道导弹。金正恩曾在全体会议上向美国表示，“不久将看到新的战略武器”。 据悉，情报部门在非公开报告中称，“全体会议预告了朝鲜不能放弃核武器并将持续加强核遏制力”，并认为朝鲜对于以对朝制裁和核（废弃）进行交换的方式的谈判表明了不可接受的立场。李恩宰表示，情报部门对金正恩强调的国防建设目标表示，朝鲜将维持核遏制力动员态势，但是会克制针对美国进行先发制人打击等极端性挑衅发言。

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