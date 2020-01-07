跨过“字幕墙”的奉俊昊导演这次跨过了好莱坞墙，《寄生虫》获金球奖最佳外语片. January. 07, 2020 07:50. by 李?? baltika7@donga.com. 电影《寄生虫》荣获美国金球奖最佳外语片奖。这是韩国影视作品首次在向电影•电视类节目颁奖的金球奖中获奖。获得戛纳电影节金棕榈奖的《寄生虫》此次斩获金球奖，这被认为是韩国电影在美国好莱坞电影界也能取得成功的体现。 5日(当地时间)，主管金球奖的好莱坞外国记者协会(HFPA)发表了在美国洛杉矶举行的第77届金球奖颁奖典礼上获得最佳外语片奖的《寄生虫》。寄生虫与西班牙著名导演佩德罗•阿莫多瓦尔执导的《痛苦与荣耀》、《别告诉她》、《悲惨世界》、《燃烧女子的肖像》等影片一起角逐最佳外语片。 奉俊昊导演发表获奖感言说：“字幕壁垒并不是障碍。只要克服了那一寸高的障碍—字幕，你就能看到很多更让人惊叹的电影。我认为我们只用一种语言。这语言就是‘电影’。” 但是一同入围的导演奖和剧本奖却未能获奖。最佳导演奖被电影《1917》的导演萨姆•门德斯收入囊中，最佳剧本奖由《好莱坞往事》的导演昆汀•塔伦蒂诺获得。 由于《寄生虫》获得金球奖，因此，能否在2月9日(当地时间)举行的第92届奥斯卡金球奖颁奖典礼中获奖也备受期待。《寄生虫》入围了国际电影奖(原最近外语片奖)和最佳原创歌曲奖的预备候选名单，本月13日最佳导演奖、最佳原创歌曲奖等所有部门的最终候选名单将对外公布。

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