伊朗表示“不会遵守核协议”，核危机再次爆发. January. 07, 2020 07:50. by 开罗=常驻记者 李世炯、华盛顿=常驻记者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 伊朗在当地时间5日表示：“不会遵守2015年7月与美国、英国、法国、中国、俄罗斯、德国等6个国家签订的核协议（JCPOA，一揽子共同行动计划）的协议。”伊朗为了应对两天前美国用无人机炸死革命卫队“圣城旅”司令卡西姆·苏莱马尼，打出了开发核武器的牌。2018年5月，美国总统特朗普单方面退出，由此陷入危机的核协议在时隔4年半后面临完全搁浅的危机。 伊朗政府当天发表声明说，“伊朗将不遵守离心机数量、铀浓缩浓度等相关限制”，“伊朗的核开发计划不受任何限制。”也有分析认为，美国为防止伊朗核开发，可能会对核设施进行轰炸。 另外，特朗普在推特上写道：“如果伊朗攻击美国人和美国设施，将以迅速、完整和不均衡的方式（dispropotortionate manner）予以反击。”其核心要义是，相比伊朗的攻击，美国将以更过分和强烈的方式予以回敬。美国国防部决定向中东增派陆军特殊作战司令部下属的第75突击团的一个中队（150∼200人）。 当天，在伊拉克巴格达的美国大使馆附近也遭到3枚火箭弹袭击，可能是亲伊朗民兵所为。具有亲伊朗倾向的什叶派占多数的伊拉克议会通过了“美军撤退决议案”。但即使伊拉克政府接受议会决议案，美军也不会退出。特朗普总统表示，如果伊拉克要求美军撤军，将实施“前所未有的制裁”，拒绝撤军。

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