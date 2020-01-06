决定大韩民国未来的总选D-100（倒数100天），期待没有歪曲民意的公平竞赛. January. 06, 2020 07:40. . 距离第21届国会议员总选举还有100天。共同民主党以4名议员兼任部长宣布不参加竞选为契机，正式开始了公推大换血。自由韩国党代表黄教安针对党内外组建紧急对策委员会的要求，宣布“参加首都圈险地选举”。昨天创党的新保守党亮相后，将正式开始讨论中立、保守势力的整合问题。目前，议会选举格局还处于难以预测的混乱状态。 4·15议会选举具有对迎来执政第四年的文在寅政府进行中间评估的性质。国民对经济、外交、安保等政策成果的判断将体现在选票上。此次议会选举具有时代意义，即从前总统朴槿惠被弹劾后持续3年左右的分裂和矛盾的泥潭中摆脱出来，渡过了“弹劾之河”。议会选举投票将成为要求大韩民国重新整顿队伍、重新崛起的严峻信息。 朝野都迫切需要在议会选举中取得胜利，因此，歪曲民心的企图尤其令人担忧。首先，青瓦台和政府应该克制可能对选举产生影响的政策执行或行动。有可能用于选举的施惠性、善心性政策将提供不公正是非的火种，其后遗症将对国论的统合产生负面影响。由于检察厅对官权介入蔚山市长选举的疑惑进行调查，国民对公正选举管理的要求越来越高。 在野党也应该采取提出合理对策和展望的积极战略。如果因为无法放弃眼前的利益和既得权，以四分五裂的状态分裂选民的投票，将难逃历史的诟病和责任。如果只依赖于政府和执政党的失政的旧惯性，议会选举格局就不是“审判执政势力”，而是随时都有可能变成“审判在野党论”。 选举的胜负取决于如何超越政治工学层面，体现时代精神。读懂了滔滔民心底流的政治势力掌握了选举的主导权。相反，如果满足于既得权，民心就会飞来鞭策。更何况，此次议会选举将成为两年后总统选举的前哨战。这就是今后各政党要在公推革新和变化上一决胜负的原因。国民也应该冷静、慎重地判断，什么样的政治势力能够负责和引领大韩民国的未来。

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