蹩脚的公正，偏颇的公正. January. 06, 2020 07:40. by 高基贞记者 koh@donga.com. 被称为“神仙也羡慕的工作单位”的韩国银行，以盲选方式选拔新职员。应聘简历中不能填写毕业学校等个人识别信息。笔试分数实际上决定着当选与否。其宗旨是为了给所有人提供公平的机会。但是，韩国银行方面表示，在采用盲选制度后，合格者集中于首尔大学经济学系的现象更加严重。因为笔试方式更有利于该专业。韩国银行也像其他组织一样，人事、总务工作做得好的人、对外工作做得好的人和组织管理做得好的人都需要。以目前的招聘方式，用户的选拔权，除特定集团外，其他应聘者合格的可能性都将受到限制。意图是公正的，结果却不太公正。 公共机构盲选招聘在文在寅总统就任后的2017年6月被全面引进。比较其前后结果，8大金融公共企业的SKY（首尔大学、高丽大学、延世大学）比重从28.1%减少到了22.1%。但是，如果只看就业准备生们特别喜欢的首尔5家金融公企业（金融监督院、KDB产业银行、韩国进出口银行、IBK企业银行、存款保险公司），除企业银行之外的4家金融公企业的比重为50%左右，不是有所提高就是了无变化。如果再加上韩国银行，“韩金产进（韩国银行、金融监督院、产业银行、进出口银行）的SKY倾向正在加剧。 文在寅2日在新年联合见面会上表示：“支持增长的动力——创新，就是对公正的信任。”支撑创新的不是“对监管改革的信任”，而是“对公正的信心”，这让人困惑不解。总之，今年是文在寅政府核心议程“公正经济”的第四年。公平经济的本质是通过政府干预来阻止和纠正不公平的资本市场行为。要想对公正产生信任，就必须有一个具有体验性的、反复确认成果的过程，而此前中小企业和小工商业者是否经受了公正经济的洗礼，情况是否好转，值得怀疑。 要想对公正产生信任，就要考虑公正经济的手段是否公正。去年年末，国民年金基金运用委员会表决了以参与经营为目的的股东权行使方针。内容是国民年金可以要求企业解雇理事等。即，用公共资本控制民间资本。如果因资本的越轨行为导致企业价值受损，当然要行使股东权限。问题是，具有对政权影响力失去防范的支配结构和决策结构的国民年金，能否起到公正审判者的作用。 运营比国家预算更多的700万亿韩元基金的国民年金基金运用本部长，与国民同意与否无关，由保健福利部长随意任命。因此，虽然不断有人指出，比起部长人事验证，更需要对基金运营本部长进行人事验证，但政府和政治圈至今置之不理。总统任命的国民年金公团理事长一职在现政府执政以后，干脆沦为论功行赏的职位。曾在全州担任过第19届国会议员的金成柱理事长上周表示“要参加总选”，表示了辞意。国民年金公团在全州。 就像政府在平昌冬奥会上因女子冰球南北联队而遭遇“公正逆风”一样，判断公正还是不公正的标准只能是多元的。在许多参与者以各种形式参与的市场中，很多时候，公平公正往往更难用善意和政策的意愿来判断。正如社会主义经济对价格的控制一样，其结果可能更加不公正。更不用说只做公正样子的蹩脚的公正和把公正的尺度只放在对方身上的偏颇的公正。

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