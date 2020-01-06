卡特2020年首次登场，成为NBA历史上唯一一名连续四个年代里都有登场比赛的球员. January. 06, 2020 07:41. by 黃奎引 kini@donga.com. 文斯•卡特(43岁•亚特兰大老鹰•198公分)成为美国职业篮球(NBA)历史上唯一一名四次经历10年代(Decade)的球员。 卡特在5日主场对阵印第安纳步行者队的比赛中，在第一节比赛结束前6分30秒踏上球场。这是1998~1999赛季出道的卡特在经历了90年代、00年代、10年代后，在2020年比赛时登场的瞬间。亚特兰大球迷以起立鼓掌的方式迎接了他。亚特兰大队前一天在波士顿进行了新年首场比赛，但卡特没有上场。1998年，卡特在新秀榜上排名第5位，被金州勇士队选中，加盟后卡特立刻被交易出去，并作为多伦多队球员获得最佳新秀称号。 正如卡特在“加拿大飞人”的外号所说的那样，卡特原本在扣篮方面是独一无二的存在。为了向全国展示他的扣篮动作，NBA事务局甚至在2000年全明星赛之前，恢复了中断两年的扣篮大赛。卡特在2000年悉尼奥运会上代表美国出战，面对法国身高218公分的弗雷德里克•韦斯，他大胆地骑扣对手得分，一度成为话题。 随着年龄的增长，全盛时期的华丽面貌已经难以寻觅，但威望并没有消失。这就是为什么像亚特兰大这样年轻的球队仍然需要卡特的原因。除卡特外，亚特兰大现役球员中有4人是卡特加入NBA赛场后出生的。卡特在上一个休赛期与亚特兰大队达成协议，将合同延长一年，因此他也成为第一个在NBA赛场上迎来第22个赛季的球员。 在当天的比赛中，东部排名垫底的亚特兰大队以116比111爆冷战胜步行者队。卡特上场18分02秒，得到3分3个篮板。

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