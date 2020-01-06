美国大学生通过奉俊昊的电影学习韩国语. January. 06, 2020 07:41. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 奉俊昊导演(51岁•照片)的4部电影将作为美国名牌大学佐治亚理工大学的教材使用。 该校在美国时事周刊《美国新闻与世界报道》评选的“2020美国大学评估优秀公立大学”中排名第5位。据美国侨民媒体《新闻报道》3日(当地时间)报道，佐治亚理工大学针对今年大四学生开设了高级韩语讲座《韩国电影：奉俊昊特辑》。 学员们将学习去年5月获得戛纳国际电影节金棕榈奖的电影《寄生虫》(2019年)、《杀人回忆》(2003年)、《怪物》(2006年)、《母亲》(2009年)等奉导演的4部代表作。听课申请时间为本月3~10日，即使不是在校生也可以听讲。 佐治亚理工大学内的韩国语讲座始于2002年，最初由韩裔学生主导。之后规模逐渐扩大，出现为外国人开设的4年课程、以及从2013年开始开设的在线1年级课程等，现在已经成为正式的副专业。在这所学校讲授韩国语的金龙泽教授解释了开设讲座的理由，“进行以电影为素材的韩国近现代史授课，我还是第一次。奉导演获得金棕榈奖，并获得奥斯卡提名，现在的他比任何时候都受到学生们的关注。”《寄生虫》还成为下月9日举行的第92届奥斯卡金像奖颁奖典礼国际电影奖(原最佳外语片)及最佳原创歌曲奖的预备候选。 最近美国名牌大学接连开设了以韩流为主题的课程。 去年2月，美国加利福尼亚大学伯克利分校(UC伯克利)以韩国偶像组合防弹少年团(BTS)为主题举办了《下一代领导者：防弹少年团(Next Generation Leaders：BTS)》讲座。

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