伊朗：“目标是35处美国设施”；特朗普：“瞄准了52处伊朗设施”. January. 06, 2020 07:42. by 开罗=常驻记者 李世炯、华盛顿=常驻记者 李正恩、申娜莉记者 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 美国在当地时间3日用无人机袭击清除伊朗革命卫队“圣城旅”司令加西姆·苏莱马尼之后，美国与伊朗的矛盾愈演愈烈、走向极致。两国相互提出了攻击对方的目标数字，燃起了攻击意志。 据伊朗塔斯尼姆通讯社4日报道，负责革命卫队南部克尔曼省地区的司令古拉姆·阿里·阿布哈姆扎说：“伊朗军队可以袭击中东地区35个与美国有关的目标，特拉维夫（以色列最大城市）也在袭击范围之内。”同一天，革命卫队副司令阿里·法达比也通过伊朗国家电视台说：“伊朗伟大的抵抗阵线（意指亲伊朗民兵）已做好进行强烈报复的准备。” 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，当天发生了针对伊拉克阿尔巴拉德空军基地和美国大使馆所在的“绿区”的火箭弹袭击。具有伊拉克亲伊朗倾向的什叶派民兵“真主旅”警告伊拉克军人，让他们“距离伊拉克境内所有美军部队1公里以上”。 美国总统特朗普公开表示，如果伊朗进行报复，将立即予以应对。特朗普当天在推特上说，“伊朗长期以来一直是个令人头痛的问题”，“为防范伊朗可能攻击美国人或美国的资产，美国已经把伊朗的52个设施作为攻击目标予以瞄准。”另外，美国决定向中东增派82空降部队所属的3500名快速反应兵力，与此前从科威特出发的700名兵力会合。 美国国土安全部警告伊朗可能发动网络攻击，并发布为期两周的国家恐怖主义预警系统。不过，国土安全部代理部长查德·沃尔夫表示，“目前没有情报显示对美国本土构成具体而可信的威胁”。特朗普政府的主要外交安保负责人似乎在致力于宣传空袭的正当性，将不良后果最小化。美国国务卿迈克·蓬佩奥接受CNN等采访时声称：“苏莱马尼正在谋划攻击美国首都华盛顿的计划。” 对此，韩国外交部5日在第一次官赵世暎的主持下召开了对策会议，决定组建应对伊朗情况的对策班，维持24小时紧急状况对应体制。6日，国防部、产业通商资源部、国土交通部、海洋水产部等相关部门将召开联合对策会议，讨论政府层面的全方位对策。政府一名相关负责人表示，“目前正在多方面讨论对霍尔木兹海峡共同防卫的贡献方案”，暗示有可能讨论派兵之外的某种方式的贡献。

한국어