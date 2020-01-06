“弄清18周岁高中生选民的需求”成为议会选举新变数. January. 06, 2020 07:42. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 随着公职选举法的修改，满18岁的选民成为4•15议会选举的新变数。第20届议会选举时，19岁的选民在全体选民中仅占1.6%(67.7326万人)。但是，如果选举年龄下调，50多万选民新进入选举，“十多岁选民”将超过100万名。各党正在密切关注他们的选票投向何处，并着手开发“针对型公约”。 以第20届议会选举为准，满18岁的选民在全体选民中仅占1.1%。这是考虑到统计厅去年4月末统计的17周岁人口为53.2295万名而得出的数据。4•15议会选举投票权的对象是2002年4月16日前出生的人。虽然绝对数字不大，但首批“高中生投票”的象征性意义不小。 对于18周岁选民投票产生的波及效果，各方的意见不一。明知大学政治外交系教授申律表示：“韩国的高三学生无暇顾及政治。只有改变考试制度、教育制度，18岁才能真正关注政治。”只是满19岁的投票率还在继续增加。据中央选举管理委员会透露，满19岁的选民在以往几届议会选举中的投票率分别为18届33.2%，19届47.2%，20届53.6%。“10多岁不投票”的俗语正在被打破。总统选举中，分别为17届54.2%，18届74.0%，19届77.7%，10多岁的投票率正在提高。 对降低选举年龄是否有利于进步阵营的分析也多种多样。韩国盖洛普民意监测上月20日公布的民意调查结果显示，19岁至29岁的政党支持率为共同民主党33%，自由韩国党9%。但是，对文在寅总统履行职务的评价中，肯定评价为41%，否定评价为40%，旗鼓相当。申教授说：“因为绝对数字不是很大，所以不会对朝野两党产生特别有利或不利的影响。”也有人预测，由于引入准联动型比例代表制，“死票(废票)”的可能性减少，因此选票可能会分散到10多岁年轻人支持的新的小政党。 另外，选举管理委员会为了防止副作用，强调了完善立法的必要性。也就是说，有必要采取措施，在禁止利用公务员地位进行选举运动的条款中将私立学校教员纳入其中，禁止他们在高中发放预备候选人名片，禁止在高中围墙上张贴选举运动用横幅等。选管委计划于15日召开选举综合对策会议，发表有关18周岁选举权年龄下调等综合对策。

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