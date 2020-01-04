高速增长的配送APP市场...跨国企业的“M&A战争”. January. 04, 2020 07:49. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 去年12月13日，韩国国内最大的食品配送应用软件“配送的民族(也称外卖的民族，以下外民)”出售给了德国的Delivery Hero(DH)公司。出售金额为40亿美元(约4.8万亿韩元)。超出想象的金额让人对各国的食品配送应用软件产业产生了浓厚的兴趣。 受智能手机和单人家庭增加等影响，食品配送应用软件市场急剧增长。美国经济专门杂志《福布斯》援引咨询专门公司Frost & Sullivan预测，2018年为820亿美元(约95万亿韩元)的全球饮食配送应用软件市场规模到2025年将增至2000亿美元(约232万亿韩元)。通过电话的现有食品配送市场只限于快餐、中餐等特定食品。但《福布斯》分析说，配送应用软件将配送对象扩大到了数千家餐厅和数百万种料理。这也意味着为熟悉智能手机的一代拓宽了选择空间，实现了快速增长。美国《纽约时报》预测说，“到2030年，大部分世界人不会在家里做饭，而是通过送货应用软件解决吃饭问题。” 业界的霸权竞争也非常激烈。没有支配性龙头企业的欧洲和北美市场就像是一场战争。2016年在英国成立“亚马逊UK”，两年后关门的美国最大的电子商务企业亚马逊公司向英国食品配送应用软件Deliveroo投资达5.75亿美元，瞄准英国市场。当初，公司试图收购Deliveroo，但遭到英国政府的反对，因此亚马逊决定放弃收购，转而进行股权投资。 荷兰Takeaway公司和南非Naspers公司(DH的大股东)正在为收购英国Just Eat公司而展开竞争。在希腊、保加利亚、罗马尼亚等东欧排名第一的Takeaway在2018年以11亿美元的价格收购了DH的德国部门。Takeaway认为进军西欧和北美必须拿下Just Eat。因为，Just Eat在欧洲、加拿大、澳大利亚等地与美国车辆共享企业优步的子公司Uber Eats争夺食品配送应用软件的1、2位。Naspers也瞄准了这个市场。两家企业最近抬高了收购价格，在收购Just Eat上寸土必争。 在当地平台强势崛起的亚洲，发达国家大型信息技术企业纷纷向当地企业投资。去年7月，东南亚最大的车辆共享企业Grab从旅日侨胞第三代孙正义会长领导的日本软银旗下愿景基金那里获得了14.6亿美元(约1.69万亿韩元)的投资。有分析认为，当时主要投资理由是食品配送子公司Grabfood的快速增长。谷歌的控股公司Alphabet也于2018年1月向Grabfood的印度尼西亚竞争者GO JEK投资了120亿美元。另外，愿景基金还投资了韩国Coupang Eats和美国DoorDash，Naspers投资了美团、美食熊猫、Swiggy等中国配送应用软件。 以2018年为准，中国的食物配送应用软件市场规模达340亿美元，在单一国家中居世界首位。在这里，背靠IT恐龙的应用软件为争夺业界第1、2位展开了非常激烈的竞争。分别是得到腾讯和阿里巴巴赞助的美团和“饿了吗”。美团2018年总订单量突破了100亿单。 不过，“平台劳动者(外卖骑手)”的恶劣待遇是各国配送应用软件必须克服的课题。在社交媒体和应用软件等数字平台工作的外卖骑手，既不是个体经营者，也不是工资劳动者，他们的处境十分暧昧模糊，加上与平台所有人之间的巨大贫富差距，已经成为了各国的社会问题。 随着配送应用软件的迅速增长，地区小商工人的经营困难也很严重，但是平台大企业比现有的大企业吝啬于社会贡献也是问题之一。《纽约时报》报道说：“配送应用软件正在减少小区餐厅的利润。千禧一代正在杀死一些小餐馆。”英国《卫报》也表示：“配送应用软件正在成为一种‘Junk Economy(垃圾经济)’的燃料。”

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