埃斯珀：“根据金正恩的行动考虑恢复韩美联合军演”. January. 04, 2020 07:50. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、黄仁瓒记者 lightee@donga.com,hic@donga.com. 美国国防部长马克·埃斯珀就朝鲜国务委员会委员长金正恩的“新战略武器”发言，暗示了重启大规模韩美联合军事演习的可能性。这是美国国防部首长首次就朝美无核化谈判局面中缩小、中断的联合军事演习表明重启的可能性。 埃斯珀当地时间2日在接受微软全国广播公司节目（MSNBC）的采访时，当主持人提到朝鲜开发远程导弹等问题并问及“是否应该恢复与韩国的联合军事演习”时，他回答说：“这是今后根据金正恩的行动可以明确了解的问题。”他说：“为了打开与朝鲜的外交之门，以不影响我们根本力量的方式缩减至今的训练是事实”，“但是这会根据今后几个月内的情况发展，由我们进行讨论。”此前埃斯珀还在接受福克斯新闻台采访时表示：“对美国兵力遏制朝鲜坏行为的战备状态，我表示确信”，“他们维持着如果有需要今天晚上马上可以战斗的准备状态。” 美军参谋长联席会议主席马克·米利表示，“我确信陆海空三军都保持着高水平的准备态势”，对埃斯珀的讲话表示赞同。当被问及是否采取措施提高对美国本土的防御能力时，他再次强调：“我们的防御力量足以防御本土。” 对此，朝鲜表示强烈反对。朝鲜《劳动新闻》3日声称，“军事攻势是‘正面突破战’取得胜利的重要担保”，“对于侵害共和国尊严和生存权利的行为，必须给予立即、强有力的打击。”为了在金正恩在新年强调的正面突破战中取得胜利，朝鲜正在施压，如果今后韩美联合军事演习得以重启，将立即采取强有力的对应措施。

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