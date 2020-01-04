斯洛文尼亚特级VS希腊怪人...粉丝的心也“砰砰”. January. 04, 2020 07:50. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 两名“欧洲派”球星正强烈动摇着2019-2020赛季美国职业篮球(NBA)赛场。 本赛季的NBA全明星赛将成为“斯洛文尼亚特级”卢卡•东契奇(21岁•达拉斯独行侠)和“希腊怪人”雅尼斯•阿德托昆博(26岁•密尔沃基雄鹿)的舞台。 据NBA秘书处3日公布的全明星投票中期统计情况显示，东契奇以107.3957万票占据NBA所有球员的第一名，阿德托昆博以107.3358万票排名第二。被认为是此次常规赛最有价值球员(MVP)最热门候选人的两位选手的票数差距只有599票，因此预计到投票结束的20日(当地时间)为止，两人之间的竞争会愈发激烈。 上赛季新人王得主东契奇在出道第二年就与阿德托昆博、勒布朗•詹姆斯(36岁•洛杉矶湖人)、詹姆斯•哈登(31岁•休斯敦火箭)等实力派巨星并驾齐驱。得到29.1分(第3位)、9.6个篮板球(第17位)、8.9次助攻(第3位)，展开平均三双级活跃表现的东契奇本赛季带领独行侠队占据西部联盟第5位(22胜12负)。而上赛季独行侠队在西部联盟15支球队中仅排名第14位。 去年12月，东契奇连续20场比赛达成20分、5次助攻和5个篮板的现象级数据，甚至超过了“篮球皇帝”迈克尔•乔丹在1988∼1989赛季创造的连续18场的纪录。从控球后卫到力量型前锋，“万能型”东契奇很难让人相信他还只是一名两年级生，而事实上他已早早预订了新一代超级巨星的位置。 连续两年向常规赛MVP发起冲击的阿德托昆博目前以得分第2位(30.4分)、篮板球第6位(13个)带领密尔沃基队成为目前NBA总胜率最高的球队(31胜5负)。根据篮球统计网站“Basketball reference”的本赛季MVP预测，截至3日，阿德托昆博获得MVP的可能性为42.6%，力压哈登(31.8%)和詹姆斯(9.1%)，位居榜首。而一度被视为阿德托昆博的弱点的三分球命中率，也从上赛季的25.6%上升到了本赛季的33.1%，显示出了进一步发展的样子。 在上赛季的全明星投票中排名第一的詹姆斯在当天公布的结果中以102.0851万票名列第三。以NBA最高身高(226厘米)而成为话题的塔科•法尔(25岁•波士顿凯尔特人)以11.0269万票，在东部地区前场球员中排名第6位，证明了其人气。 本赛季全明星赛将于2月17日(韩国时间)在美国芝加哥联合中心举行。

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