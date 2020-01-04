外国学者眼中韩国政治的“复仇文化”. January. 04, 2020 07:50. . 吉·索尔曼曾作为法国著名学者在韩国访问过100多次，他在4日接受《东亚日报》新年采访时评价称：“韩国政治陷入了复仇的深渊。”他说：“把前任总统送进监狱是件令人吃惊的事情”，“政权更迭不是复仇，但每一次选举都会有复仇。”这句话让我明白，井里边我对你对、你争我夺、来不及思考的我们整体面貌，在井外是怎样被看待的。不仅是吉·尔索曼，似乎任何一个外国学者都做出了类似的评价。 两名前任总统在审判结束之前就被关进监狱，而将政府和司法部的大多数高层职员视为积弊进行清算的过程，在外国人眼中确实会被看成是复仇。从一个个真相大白的青瓦台“柳在秀监察安抚”疑惑、“蔚山市长介入选举”疑惑等来看，令人担心重复出现一旦政权交替又会有人接二连三入狱的事态。这种恐惧感使执政势力产生了无论如何都不愿放弃权力的执着，从而引发了与群小政党勾结起来修改选举法和毫无一贯性的“兔死狗烹”式的检察改革尝试。 朝鲜王朝的历史告诉我们，血腥的士祸的一再出现所带来的危害，难道现在我们不是在进行类似的复仇吗？吉·索尔曼表示：“民主主义重要的不是行使权力，而是对另一方的尊重”，“在韩国政治上看不到尊重另一方的概念。”虽然通过民主抗争艰难地实现了民主主义，但作为民主主义基础的对另一方的尊重精神似乎微不足道。只有克服近代的复仇文化，韩国政治才有未来。 此外，对于韩国进步势力视作罪恶的财阀系统等，吉·索尔曼提出了外人眼中的其他视角。他说：“财阀在打造韩国目前的地位方面发挥了很大的作用，应该理解这一历史性功能”，“财阀本身并不是问题，一些行业被财阀垄断才是问题，所以需要像美国一样进行处理，把财阀分成几个不同的部门。”应该承认韩国在世界市场竞争时财阀所拥有的效率性，并考虑如何根据变化的经济环境和守法秩序进行改革。

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