让20岁至30岁年轻人自己改变制造青年失败的旧结构. January. 03, 2020 07:49. by 禹慶姙 woohaha@donga.com. 《东亚日报》今年为迎接创刊100周年而策划的“青年，讲老人”系列活动中，青年一代向老一代发出了“听听我们讲故事”的殷切呼吁。曹国事件中暴露出来的考试违规，蔓延到公共机关的雇佣世袭，非正规青年劳动者的死亡……在年长一代积累的既得权利的铜墙铁壁下，他们因为是青年这一原因成为失败者，在这一结构下呻吟着。“请让我成为大人而不是老人”的呼声，可能是被老一代制定的老一套比赛规则所压抑的青年一代的抗辩。 1987年民主化以后的30多年里，虽然取得了政治民主化，但是最近低增长和社会、经济两极分化越来越严重。进入劳动、教育、住宅市场的老一辈人提高了进入门槛，垄断了财富和机会，这导致了封锁青年阶层移动的结果。认为“没有未来”的青年们一直以结婚罢工、生育罢工等沉默进行抵抗。结果，去年韩国合计生育率暂定为0名，今后10年韩国的绝对人口将减少。 要想打破整个社会停滞不前、矛盾和分裂加剧的状况，必须以青年一代为中心，在政治、经济、社会等领域展开革新。过去急于温饱的时代产业化主力军，或者是落后于全球潮流、沉溺于阵营理论的“386”为代表的民主化一代，无法符合人工智能、大数据等技术革命的进步带来的社会变化以及多元化社会的新要求。法国、芬兰、加拿大等世界各地陆续诞生青年领袖，反映了这种时代要求。 在我国社会，从经济界还算是开始引发了世代交替。在世界经济模式不断变化的情况下，正在摆脱工业化时代的思维方式、能够起到“改变游戏者”作用的年轻血液的输血正在加速。在去年年底主要企业的人事安排中，千禧一代的30多岁高管的提拔正在增加，40多岁晋升高管成为主流。 政治圈还没有摆脱旧的语法。从国会构成来看，与民意的分布相去甚远。国会议员平均年龄为55岁，比国民平均（41岁）高14岁，平均财产为41亿韩元，比国民平均（3.4亿韩元）高12倍。在以既得权团结在一起的这种集团内，主张社会霸权交替的执政党和只高呼政权审判、却没有表现出对策价值的在野党，在国民看来都丧失了资格。这就是为什么在今年议会选举中，要通过大胆的世代交替，改变排斥青年的决策结构。否则，改变青年生活的政策将遥不可及。 2020年应该成为打开世代交替之门的一年，让生活在下一代的青年自行设计未来。高呼“民主”“平等”的一代成为了韩国社会各领域的主角，但是既得权反而更加深化，这种悖论现象正在追究这一代人的责任。让产业化一代退场的386一代现在应该给青年一代打开未来的机会。

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