《专栏》对韩国很好奇……敲打搜索窗口的世界各国人民. January. 03, 2020 07:49. . 2019年一年过去了。不仅是2019年，2010年代（2010年至2019年）也在一瞬间走掉了。韩国其间也发生了很多变化，世界也经常热切关注韩国。在今天的文章中，我们想通过搜索引擎谷歌趋势来观察一下，全世界的人们为了解2019年和2010年代有关韩国的内容中搜索最多的是什么。 据调查，2019年与韩国有关，搜索次数最多的国家（地区）依次为韩国、朝鲜（虽然量不大）、日本、越南、台湾、中国、加纳、新加坡、缅甸、菲律宾、马来西亚等，东亚国家对韩国表现出浓厚的兴趣。去年检索韩国最多的关键词也是“韩国”，按多少排列分别是日语、英语、越南语、汉语和韩语顺序。排在“韩国”后面搜索最多的，是越南语的“韩国电影”和日语的“新闻”。 与2018年相比，去年与韩国相关的热门检索词大部分是日语。用日语搜索较多的是“韩国GSOMIA（韩日军事情报保护协定）”“韩元-美元”“出口韩国限制”“蓝色餐厅韩国电视剧”等。而在其他语言中，检索频率较高的，越南语为“韩国电影”，英语为“韩日贸易战”，西班牙语为“厄瓜多尔-大韩民国”，韩语为“韩国对香港”。 去年韩国相关检索最多的时候，是韩日贸易矛盾加剧的8月。当月与韩国相关的最多搜索词大部分都是用日语搜索的。当时用日语检索的人气关键词有“韩国对日本人施暴事件”“韩国撕毁韩日军情协定”“韩日军情协定韩国反应”“韩国韩元”“韩国旅行还可以吗”“韩日军事协定”“轻松了解韩国问题”“秘密之门韩国电视剧主要情节”等。韩国相关检索最热的时候8月2日，日语检索词有“韩美日外长会谈”“韩日贸易战争的原因”“韩国和日本哪一方正确”“做贼心虚（韩国国会议长文喜相有关韩日关系的讲话）”等。排在8月之后，与韩国相关的检索最热的其他日子是7月13日（日语检索“韩国天空之城”）、6月15日（乌克兰语检索“乌克兰-大韩民国U-20足球赛”）、1月25日（阿拉伯语检索“卡塔尔对韩国足球赛”）等。1月19日各国语言检索最多的是“韩国对巴西足球赛”。 概括起来，去年主导韩国相搜索词的是与日本的矛盾关以及足球比赛。因为韩日贸易矛盾，日本对韩国的关注也提高了，相关检索也在一个多月里居高不下。至于足球，在与韩国交战的国家中有很多关于韩国的检索。从2010年代的搜索趋势来看，韩国、朝鲜、越南、澳门、日本、台湾、香港、缅甸、新加坡、中国等国家（地区）的搜索次数相对较多。查看这一时期最受欢迎的检索语，日语中有“kaikai”、“树木的女人知韩派宣言（与日本人气博客相关）”“保守快报”“泡菜快报”“韩国的反应”等，英语最多的检索词是“大韩民国万岁”“BTS”“EXO”“跑男”等。 2010年代与韩国相关的搜索更多的时间是2018年6月（与世界杯相关）、2018年2月（平昌冬奥会期间朝鲜第一副部长金与正来访）、2014年6月（与世界杯相关）、2019年8月（韩日两国贸易纠纷）、2010年6月（与世界杯相关）、2014年4月（与“世越号”相关）、2012年8月（朴钟佑独岛庆祝伦敦奥运会）。在2010年代，一个轴心是奥运会，另一个轴心是K-POP，似乎对韩国产生了浓厚的兴趣。普通人来到韩国的契机主要是“娱乐”。我认为足球和K-POP可以打开对话的大门。去年，韩日贸易矛盾似乎是过去10年里对韩日关系影响最大。指望韩日问题仅通过公共外交就能够解决，问题无疑太深、太复杂。但是，为了日本人能够安全地继续与韩国进行交流，有必要做出努力。

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