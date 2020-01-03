“跨越大西洋的浪漫爱情”...T S艾略特的情书公开. January. 03, 2020 07:51. by 任寶美 bom@donga.com. 以“四月是最残忍的月份”这一句子而闻名的英国诗《荒原》的作者T S艾略特(1888~1965年)与疑似恋人的女教授进行交流的1131封书信时隔51年之后被公开。 《卫报》等外国媒体1日(当地时间)报道称，美国新泽西州普林斯顿大学从2日开始将在大学图书馆内公开，艾略特26年间向密友兼赋予其作品灵感的“缪斯女神”埃米利•海尔(1891~1969年)发送的书信。在校学生、教授、研究人员均可查阅，但不在网上公开。这些信件一直由普林斯顿大学图书馆保管，共分装在12个箱子里。去年10月，图书馆职员们打开一直封存的箱子，进行公开准备。 两人在艾略特就读美国哈佛大学的1912年在马萨诸塞州剑桥首次相遇。 两人在1927年艾略特移居英国后也继续交往。海尔是波士顿人，在加利福尼亚的一所大学教戏曲。特别是1930年至1956年，两人的书信往来持续了26年，并留下了此次公开的信件。 1956年，海尔以“请将信件封存到两人死后50年”的条件，捐给普林斯顿大学。艾略特和海尔分别于1965年和1969年去世。也就是说，海尔去世51年后的今年，这些信件将被公开。海尔选择普林斯顿大学作为捐赠地的原因，在该大学制作美国学项目的威拉德•索夫教授起到了很大的作用。捐款当时，海尔曾表示，“因为我们之间长久的友情，我想送给普利斯顿大学一份礼物。” 学者们认为，通过这些信件，可以对此前传闻不断的海尔与艾略特的关系进行研究。部分人主张，开始书信交流时艾略特和第一任妻子不和，有很大的失落感；艾略特在自己第二次结婚前曾要求“焚烧信件”等，鉴于以上理由认为两人是恋人关系。艾略特在书信交流结束后的第二年，即1957年再婚。“TS艾略特学会”的前学会会长，美国密苏里大学英文系教授弗朗西斯•迪基期待地表示，“我们会告诉大家人们好奇的两人的关系是否是跨大西洋的浪漫爱情。” 艾略特1888年出生于密苏里州圣路易斯，因《荒原》、《杰-阿弗雷特•普弗洛克的恋歌》等作品被誉为20世纪英美地区最著名的诗人。特别是《成为智慧猫的指南》成为了著名音乐剧《猫》的基础。

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