“孙兴慜即将回归但凯恩却伤了”，穆里尼奥“崩溃”. January. 03, 2020 07:50. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 托特纳姆热刺队在下半场第31分钟的时候仍以0比1的比分落后于对手南安普敦队。这时热刺队主帅何塞•穆里尼奥突然走到对方替补席那边。然后，他低头看了南安普敦队主教练写的战术手册。当值比赛主裁判向穆里尼奥出示了一张黄牌，以惩戒他离开本方技术区后犯下的“荒唐行为”。穆里尼奥冷冷地点了点头，承认了自己的错误。赛后他说：“因为我无礼，黄牌是正当的。”尽管如此，对于“是否偷看过对方的战术”的提问，他回答称“看不懂写的是什么”。 在主教练的“作弊风波”中，托特纳姆热刺队2日在英国南安普敦结束的英格兰足球超级联赛(EPL)第21轮客场比赛中以0比1败北。本场未能取得积分的托特纳姆热刺队只停留在了第6位(积30分•2日基准)。南安普敦队则攀升至积分榜第12位(积25分)。 本赛季攻入10粒进球，起到“终结者”作用的孙兴慜(28岁)停赛留下的空白很大。去年12月23日，孙兴慜在与切尔西的比赛中因粗鲁的犯规被罚下场，被禁赛3场，因此他缺席了当天的比赛。在孙兴慜缺阵的3场比赛中，托特纳姆热刺队仅积4分(1胜1平1负)。穆里尼奥说，“我们无法利用孙兴慜，这场比赛打得非常艰苦。” 孙兴慜有望通过5日与米德尔斯堡队的英格兰足总(FA)杯比赛复出。本赛季攻入17球的哈里•凯恩在与南安普敦队的比赛中腿筋受伤(通常恢复时间4周)，孙兴慜肩上的担子更重了。穆里尼奥主教练表示：“孙兴慜即将回归，但凯恩会缺席球队接下来的几场比赛。虽然情况很艰难，但我们会尽全力克服危机。”

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