李在镕“要创造历史”，在半导体现场开始新年首次经营活动. January. 03, 2020 07:51. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星电子副会长李在镕2日访问了新一代半导体研究现场，他表示，“过去的业绩并不能保障未来的成功。历史不是等来的，而应由我们自己去创造。” 有分析认为，李副会长在半导体开发现场开始新年第一个经营活动是为了再次强调三星去年对外宣布的“系统半导体世界第一”的愿景。 ○ “抛弃错误的惯例 走向未来” 李副会长当天上午参加了在首尔中区大韩商工会议所国际会议场举行的“2020庚子年新年会”后，直接去了京畿华城市半导体工厂。在半导体研究所，他听取了三星电子在世界上首次开发的“3纳米工程技术”的报告后，与DS(半导体)部门社长团一起讨论了新一代半导体战略。DS(半导体)部门长(副会长)金基南、硅代工事业部长(社长)郑恩承等出席了当天的座谈会。 李副会长在座谈会上嘱咐道，“要果断地废除错误的惯例和思考方式，勇于开拓新的未来。”他还表示：“我们要牢记，与我们的邻里、我们的社会一起分享，共同成长是我们的使命，也是达成百年企业的必经之路。” 三星电子的新年会是在李副会长没有出席的情况下，于当天上午9点由金副会长主持召开的，但有分析认为，李副会长的现场信息实际上带有三星的“新年史”性质。核心信息是，在内外不确定因素不断增多的情况下，集团将通过技术创新实现系统芯片第一的目标，并履行社会责任。 值得一提的是，3纳米半导体采用了新一代技术(GAA•Gate All Around)，该技术可以克服导线微细化的局限。与三星最近完成工程开发的5纳米产品相比，该技术可以减少35%以上的芯片面积，并能减少50%的消费电力，但性能(处理速度)可以提高约30%。被认为是实现系统半导体第一目标的新一代技术。 ○ 市民团体和法律界关注三星是否守法 另一方面，三星计划尽快成立以前大法官金知衡为委员长的“守法监视委员会”，加快确立守法监视体系的速度。 由6名外部人士和1名内部人士组成的守法监视委员会由此前一直批判三星的市民团体活动家、法律界人士、教授等组成。其意志是，摆脱内部指向性的决策体系，以外部看待三星的多种视角为标准进行决策。此前，负责李副会长驳回重审的首尔高级法院刑事1部(部长审判官郑准英)表示：“即使从政治权力者那里收到(贿赂)要求，如果不想回应，请在下次审判日期(1月17日)之前，对该怎么做提供答复。”对此，三星的新未来愿景算是给出了将竭力履行“社会责任”的答复。 据悉，三星在去年12月17日召集电子、金融、建设等7个主要子公司的社长，讨论了设立守法监视委员会的问题，决定各子公司通过与委员会签订某种协议，遵守该规定。三星没有单独的控股公司或集团企划调整室，因此每个子公司虽然都讨论过强化理事会的守法监督体系的方案，但最后一致认为，应该建立新的监督机构。 一名财界相关人士表示：“每个子公司都运营着compliance(守法经营)委员会及小组。守法监视委员会不是要代替这个，而是要联结各子公司的compliance项目，实践强度更高的守法经营。”

한국어