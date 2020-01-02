金正恩宣布“正面突破”的长期战，强迫走“饥饿之路”. January. 02, 2020 08:15. . 朝鲜昨天没有发布国务委员会委员长金正恩的新年贺词，而是公布了直至前一天、为期四天的劳动党中央委员会全体会议的演说内容。金正恩在演说中提出所谓的“正面突破战”路线，阐明将持续开发核、导弹等战略武器，并且威胁打破暂停进行核试验和发射洲际弹道导弹的承诺。不过，他表示“强化遏制力的广度和深度将根据美国今后对朝鲜的立场而上调”，为朝美对话留下了余地。 从金正恩的演讲中，到处可以读出朝鲜现在所处的困惑处境。金正恩始终抨击“美国强盗的双重行动”，并恐吓称，“世界不久将看到新战略武器”“将实行冲击性的实际行动”。但另一方面，金正恩也表示，“现实是我们确实需要有利于经济建设的对外环境”，承认朝鲜处于左右为难的境地。 也许正因如此，金正恩在阐明对外强硬挑衅的同时，没有越过将导致朝美关系破裂的红线（禁止线）。朝鲜尽管此前自己提出了年底时限，但去年没有进行“圣诞节礼物”挑衅，也没有公开阐明一年前预告的“新道路”。特别是针对中断核武器和发射洲际导弹的承诺，虽然表示“我们继续单方面被捆住的根据已经消失”，但并没有宣布将毁弃承诺或中断朝美谈判。 朝鲜虽然采用“正面突破”的代替路线，但那事实上和宣布短期内将延续从去年底开始持续出现的紧张局面的加时赛没有什么两样。金正恩表示，“朝美之间的僵局不可避免地具有长期性”，反而主张“时间在我们一方”。其逻辑是，针对拒绝解除对朝制裁的美国，朝鲜将毫不中断地继续核、导弹开发，那么最终随着时间的推移，自己的核能力也会提升而不可逆转。 越是这样，就越会不得不加强对朝鲜的制裁，但金正恩完完全全把痛苦转嫁到国民身上。自力更生和自给自足，即预告了“长期贫穷”“勒紧裤腰带也一定要自力富强”。这一对策无非就是诸如国家的指导和管理、节约精神体制化、无条件限期完成等催逼之术而已。金正恩虽然声称“不能期盼华丽的转身而出卖尊严”，但为了自己的尊严而饿死居民的领导人，不应该存在于世界上。

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