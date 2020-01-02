戈尔迪亚斯之结. January. 02, 2020 08:15. by 美术评论家 . 比人大的黑老鼠围成一圈。向外侧仰着身子，抬起了前脚。想往前走，但尾巴绑在一起，动弹不得。德国雕塑家卡塔琳娜·弗里奇的《鼠王》以强烈的形象和压倒性的规模，在1999年威尼斯双年展上引起轰动。作家为什么偏偏把老鼠作为作品的主题呢？ 弗里奇不仅以老鼠为主题，而且也以制作在蛇、鸡、大象、教皇等家喻户晓的形象之上涂以黑色或强烈的原色的雕塑而闻名。弗里奇从传说或童话中得到作品的灵感，将这部作品也刻画成小时候听过的“鼠王”的形象。老鼠在佛教文化圈是勤劳、智慧和富饶的象征，但在西方，它长期以来被看作是与黑死病有关的不良征兆。 意为“鼠王”的德语“Rattenk¨onig”，是指尾巴相互捆绑的老鼠群。这是比喻一系列不愉快、各种事件交错缠杂时所说的话。作者说，这些老鼠是自己的自画像，表现了“就像戈尔迪亚斯的绳结一样，太扭曲了，根本无法逃脱”。希腊神话中的戈尔迪亚斯用复杂的绳结把自己的车捆在神殿柱子上。神示说，解开这个结的人将是亚洲之王，很多人进行了挑战，但都失败了。终于出现了解开这个结的人，他就是亚历山大大帝。亚历山大其实不是打开了绳结，而是一刀切断。源于此的“戈尔迪亚斯之绳结”成了比喻通过转换思路轻松解决看似复杂的问题的话。 作者的信息非常明确。这些老鼠是长期在一起，尾巴相互粘连的命运共同体。照这样下去，肯定会全军覆没。为了生存，必须做出决断。无论是工作还是关系，谁都会遇到复杂而困难的情况。解决对策也许出乎意料地简单。

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