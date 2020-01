用韩语群唱...BTS开启美国新年. January. 02, 2020 08:15. by 朴湧 parky@donga.com. 去年12月31日(当地时间),世界韩流热潮的主角防弹少年团(BTS)成员们站在了美国最大的迎新活动—纽约曼哈顿时代广场的“Ball drop(落球仪式)”舞台上。这是韩国歌手继2012年凭借《江南style》获得全球人气的歌手PSY之后第二次登上该舞台。当天BTS的样子,通过2500万名美国人收看的ABC迎新年节目《New Year's Rocking Eve》,向全美进行了现场直播。 “10, 9, 8…1,2020年,新年快乐!” 时代广场建筑屋顶上的大型“水晶球”在落下60秒后,爆发出了宣告2020年到来的华丽火花和呐喊声。在《友谊天长地久》(Auld Lang Syne)和弗兰克•辛纳特拉的《纽约纽约》中,队长Rap Monster(RM)等BTS成员在舞台上与美国著名歌手波兹•马龙等拥抱致意,相谈甚欢。 RM当天向主持人瑞安•西克莱斯特表达了自己的感想,“这是从6岁开始‘独自在家’看到的情景。”虽然有各种各样的歌手出演,但是能登上倒计时舞台的人很少。这等于承认了BTS与世界级明星并肩而行的事实。此前,BTS还在舞台上表演了《Make it Right》和《为渺小之物而作的诗》(Boy With Luv)。超越种族的粉丝们用韩语跟着唱BTS的歌曲,继续着“群唱”。在体感温度0度的寒冷天气下,BTS的粉丝们早早就来到时代广场为偶像加油助威。 纽约警方(NYPD)为了保证当天近100万人出席的活动的安全进行,首次投入了监视用无人机,对安保格外用心。去年12月28日,纽约州北部方向约50公里外的纽约州蒙西市的某拉比(犹太教神职人员)家中举行了犹太教节日“光明节”,当时白人男子格莱普顿•托马斯(37岁)侵入派对现场,大肆挥舞凶器,刺伤5人等,最近这种反犹太主义犯罪不断发生。 纽约警方当天在时代广场周围设置了无人机外金属探测仪、放射能探测仪等,一带的窨井为了安全起见也被封存。此外,参加活动的人员还被禁止携带大包、背包、个人无人机、酒水等物品入场。

한국어