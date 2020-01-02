金正恩提出“正面突破战”，威胁要废除“暂停期”. January. 02, 2020 08:15. by 黄仁瓒记者、常驻华盛顿记者 李正恩 hic@donga.com,lightee@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩就中止核试验和发射洲际导弹表示：“（现在）已经没有了单方面被束缚于那种承诺的根据。”这暗示了朝鲜有可能重启过去两年间为了朝美无核化谈判而保持克制的核试验和发射洲际导弹。他还说：“世界不久将看到（朝鲜的）新战略武器。”韩国军方内外都提出了多弹头或固体燃料推进的洲际导弹挑衅的可能性。随着金正恩大举抛出有可能被解释为朝鲜宣布放弃核武器暂停期的“语言炸弹”，新年伊始韩半岛局势就开始动摇。 据《劳动新闻》1日报道，金正恩在去年12月28日至31日举行的劳动党中央第七届五次全体会议上表示：“为了彻底获得我们人民遭受的痛苦和被遏制的发展的代价，我们将采取冲击性的实际行动”，“我们绝对不会允许不知羞耻的美帝利用朝美对话来实现阴险的目的。”金正恩当天23次强调“正面突破战”，并表示，“为了粉碎敌人的封锁制裁活动，必须朝着正面突破战前进。” 金正恩曾经宣称的“新道路”被具体化为“正面突破战”，朝鲜则通过自力更生和加强武力进入了与美国的长期战态势。金正恩表示，“如果美国坚持敌视朝鲜的政策，朝鲜半岛（韩半岛）将永远不会实现无核化”，暗示有可能中断无核化谈判。同时他还表示，“将根据美国今后针对朝鲜的立场上调我们强化遏制力的幅度和深度”，并未完全关闭朝美对话的可能性。美国总统特朗普当地时间去年12月31日在佛罗里达州海湖庄园会见记者时，就金正恩的发言表示：“我们签署了关于无核化的合同。我认为他（金正恩）是遵守承诺的人。” 青瓦台在外界的忧虑中没有表明立场。统一部发表评论说：“我们注意到朝鲜提及‘将看到新的战略武器’”，“如果将其付诸行动，将不利于无核化谈判和韩半岛和平进程。”

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