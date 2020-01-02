本斯克导演的首尔市立交响乐团，首个赛季日历上密密麻麻地排满27个节目. January. 02, 2020 08:16. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 即将开始新任音乐导演奥斯莫•本斯克的第一个赛季的首尔市立交响乐团将27个丰富的节目牢牢地压在了新年日历上。除了5场室内乐系列演唱会外，其余22场管弦乐演唱会中，有一半演唱会连续两天上演，管弦乐定期演出日期均为33天。管弦乐定期公演在首尔艺术殿堂音乐厅和乐天音乐厅举行，室内乐系列在世宗室内音乐厅举行。 本斯克导演亲自指挥的节目有6个。2月14日、15日以马勒第2号交响曲《复活》为开端，此后的主题曲依次定为5月21日、22日鲁托斯瓦夫斯基《为管弦乐团而作的协奏曲》、5月29日埃尔加《谜的变奏曲》、8月21日、22日西贝柳斯第5号交响曲、11月1日柴可夫斯基第5号交响曲。为一整年画上句号的贝多芬第9号交响曲《合唱》也将于12月19日、20日由他指挥。本斯克导演是世界指挥界的“芬兰军团”之一，兼任美国明尼苏达交响乐团音乐总监和芬兰拉蒂交响乐团名誉指挥等。 为纪念贝多芬诞辰250周年，共安排了7场贝多芬作品演出。最引人注目的节目是，最近在送年合唱交响曲演出中以自由、流水般的诠释而备受赞誉的马库斯•施滕茨首席客座指挥的贝多芬代表交响曲舞台。继7月3日、4日的第5号交响曲《命运》之后、9日、10日的第6号交响曲《田园》将以特有的“施滕茨牌华丽感”来点缀。 首尔市立交响乐团的“年度音乐家”哈尔登贝里耶将于3月和8月四次登台演出。3月13日、14日带来海登的《小号协奏曲》，15日的室内乐系列将献上埃内斯库的《小号和钢琴的传说》等，8月20日、21日带来迪恩的《为小号和管弦乐团出场的人物》、27日将演奏赫特尔、佐利贝和佩尔特的协奏曲。 开始新年的首尔市立交响乐团的首场演出是将于4日在世宗文化会馆大剧场举行的世宗文化会馆和首尔市立交响乐团的新年音乐会。2006年至2015年期间曾担任首尔市交响乐团艺术总监的郑明勋将指挥勃拉姆斯《第1号交响曲》，并将指挥即将迎来逝世100周年的布鲁赫的《第1号小提琴协奏曲》，克拉拉•朱美•姜将负责协演。这是郑明勋自2016年8月指挥首尔市立交响乐团以来，时隔3年零4个月再次指挥首尔市立交响乐团。本赛季首场定期演出则将于9日在乐天音乐厅举行。卡瓦科斯将协奏贝多芬小提琴协奏曲，首席客座指挥费舍尔继海登第8号交响曲《傍晚》之后，将指挥德沃夏克《斯拉夫舞曲》全曲。详情咨询：1588-1210

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