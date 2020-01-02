李康仁顺利结束大腿肌肉拉伤康复治疗 重返球队训练. January. 02, 2020 08:16. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “回归球队的李康仁再次踏上了球场。” 去年12月31日，西甲瓦伦西亚俱乐部在官方推特上上传了“小射手”李康仁(19岁•照片)大力踢球的照片。最近，李康仁在韩国结束恢复性训练后返回西班牙，当天他参加了瓦伦西亚队2019年最后一次队内训练。 去年6月在波兰举行的国际足联(FIFA)20岁以下世界杯上带领韩国队获得亚军的李康仁，自“足球之神”莱奥内尔•梅西(2005年)之后时隔14年以18岁的年龄获得大赛“金球奖”(最有价值球员)。世界杯后在瓦伦西亚逐渐增加出场机会的李康仁在去年11月末与切尔西(英格兰)的欧洲足球冠军联赛(UCL)比赛中左大腿肌肉拉伤，因此失去了战斗力。受伤病影响，他将缺席从8日开始在泰国举行的2020东京奥运会亚洲区最终预选赛。 目前正在努力恢复到完美状态的李康仁，预计不久后将以所属球队的比赛进行复出战。据西班牙媒体《阿斯报》报道，李康仁的目标是参加8日举行的西班牙超级杯与皇家马德里队的比赛。另外，如果韩国国奥队通过东京奥运会最终预选赛出线，李康仁将成为23岁以下国家队的核心中场。 此前，李康仁曾表示“只要是国家队比赛，我不想缺席任何一场比赛”，流露出参加奥运会的决心。大韩足球协会相关人士表示：“虽然因受伤未能入选奥运会最终预选赛，但瓦伦西亚俱乐部对李康仁参加奥运会决赛阶段比赛持非常友好的态度。如果韩国能进入决赛圈，将积极(向瓦伦西亚)提出借调要求。”在21岁的2008年北京奥运会上，梅西曾为自己的祖国阿根廷赢得了奥运会男足金牌。如果李康仁能在今年出战奥运会，并最终带领韩国获得奖牌，那么他将成为比梅西还年轻的奥运会奖牌得主。 另外，李康仁1日在英国媒体《标准晚报》评选的“未来10年值得关注的20名新星”中，与FC巴塞罗那队的“新型发动机”中场球员弗兰基•德容(23岁)、AC米兰队的“下一代门神”吉安路易吉•唐纳鲁马等一同入围名单。前瓦伦西亚青年队助理教练米格尔•格劳在接受该媒体采访时说：“才华横溢的李康仁是一个雄心勃勃的球员。所有认识李康仁的人都毫不怀疑他会拥有光明的前途这一点。”

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