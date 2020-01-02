习近平新年贺词发表地点显露“最大阅兵式”照片，针对美国的气势战. January. 02, 2020 08:16. by 尹完準 zeitung@donga.com. 中国国家主席习近平在新年贺词中回避直接提及美中矛盾，强调了解决香港事态的重要性。但是，在发表新年贺词的办公室书房里，摆放了两张去年10月针对美国大举展示最新型武器的阅兵式照片，委婉地表达了对美国施压的不满。日本首相安倍晋三1日在年初感言中再次强调“修改宪法”。 ○ 用“照片外交学”向美国传递信息的习近平 去年12月31日傍晚，习近平主席通过中国中央电视台发表的新年贺词中，没有直接针对美国的强硬发言。这与去年新年贺词中出现应对美国对华施压的“自力更生”“守护国家主权安全”“誓死战斗、奋斗”等斗争口号形成鲜明对比。据分析，这是考虑到本月15日中美将在华盛顿签署第一阶段贸易协议。 但是通过发表新年贺词的办公室书房里的18张照片，习主席间接地传达了对美国的信息。中国共产党机关报《人民日报》在题为《公开习近平书房新照片的秘密》的报道中说，今年的照片在数量上比去年新年贺词时增加了3张，其中11张是首次登场。 与其他照片每种只有一张不同，去年10月1日举行的新中国成立70周年阅兵式照片就有两张。习主席在中国历史上最大规模的阅兵式上批评美国说：“任何势力都不能动摇我们。”搭载射程覆盖美国全境的新一代核弹头的洲际弹道导弹“东风-41”等以美国为目标的新型武器大举亮相。 此外，习近平强调：“我们绝不害怕风雨和艰辛的道路。”意思是，如果美国继续向中国施压，中国将强硬对抗。 习近平对香港发出了明确的声音。这暗示着中国领导人对香港的反中反政府示威的危机感非常大。 习近平在谈到参加去年12月澳门回归20周年庆典时表示：“澳门的成功表明，‘一国两制’行得通、办得到、得人心。”“真诚希望香港好、香港同胞好。”他说到香港问题时声音有些用力。但是，香港当天和今年1月1日也发生了反中、反政府示威。 ○ 再次提出修宪的安倍 日本首相安倍在年初感言中表示：“在切实关注未来的同时，将推进有关国家形态的大改革。摆在面前的是修改宪法。”据《朝日新闻》报道，2012年12月开始第二个总理任期的安倍，到今年为止共发表了八次年初感言，今年提及改宪是继2014年之后的第二次。 去年12月9日临时国会闭幕后，安倍首相在记者招待会上曾表示：“我一定要用自己的双手完成（修宪）。”他的首相任期将持续到自民党总裁任期结束的明年9月。因此，有观测认为，今年会大力推行修宪。安倍正在推进制定新条款的修宪方案，其内容为，安倍会保留宪法第9条第1项（放弃战争）和第2项（禁止拥有军队和不承认交战），但会以增加新条款记述自卫队事实上起到军队作用的方法推进改宪。

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