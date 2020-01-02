现代捷恩斯首款SUV揭开神秘面纱，体格庞大却给人以敏捷的形象. January. 02, 2020 08:16. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车公开了高级车品牌捷恩斯的首款运动型多功能车(SUV)GV80的内外部设计。秉承“动感的优雅”这一设计理念的GV80将于本月上市，捷恩斯将在今年的轿车G80完全改款的基础上，推出中级SUV GV70，加强车型阵容。 1日，现代汽车公开了GV80的内外部设计照片。燃料消耗率、价格、详细参数等今后将依次公开。此前只推出过三款轿车的捷恩斯旗下的首款SUV GV80原计划于去年12月上市。但由于柴油发动机存在认证等问题，上市时间推迟到本月。 GV80强调的设计理念是：让与轿车相比看起里略显笨拙的SUV体现出敏捷、运动感十足的形象，同时也融合SUV特有的坚韧感。决定车印象的正面是捷恩斯品牌固有的盾牌模样的“Crest Grill”。前面左右采用了四路灯设计，分别有两个修身镶嵌的横向头灯。 侧面采用了四路灯连接前轮和车门上端、后轮，共同适用于捷恩斯现有车辆的平缓抛物线形态“Parabolic Line”。侧面下方则将野马肌肉形象化的“运动力量线条”如皱纹般植入，强调其立体感和活力。 在内饰设计上，该车强调简单感，让驾驶者在简单干净的空间里舒适地集中于驾驶，而不是使用复杂的操作按钮。另外还采用了旋转表盘的电子式变速器(SBW)，而不是普通的杆形或按钮式变速器。 GV80在前排座椅上配备了现代汽车首次采用的“中央安全气囊”，以防止发生碰撞时乘客之间的二次碰撞。现代汽车方面解释说，自行试验结果发现，可以减少80%的乘客因碰撞而造成的头部损伤。此外，强化的前方防撞辅助技术，可以事先感知到交叉路口左•右靠近的车辆、与前方行人发生碰撞的危险，帮助其制动或回避。 此外，该车还采用了新技术，实现了最高水平的无人驾驶技术。在GV80上现代汽车首次采用的“新一代高速公路行驶辅助技术(HDA II)”中，人工智能(AI)分析平时司机的驾驶习惯，在选择自动驾驶功能时，能与平时一样行驶。GV80的自动驾驶功能是辅助驾驶者驾驶，开启转向灯后达到可以自动改变车道的2.5级水准，被评价为在量产车中体现的最高水平的技术。现代汽车相关人士表示：“在同级SUV车型中看不到的高档感和舒适感，再加上强大的性能，相信会带来撼动SUV市场的新鲜冲击。” 另外，继本月GV80上市后，捷恩斯将在今年上半年(1-6月)推出主力大型轿车G80的全改版车型，下半年将推出全新中级SUV GV70，今年车型阵容将大幅加强。除现有的美国市场外，还计划进军欧洲等地。

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