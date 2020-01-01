文在寅总统应摆脱“亲文”阶层，面向全体国民. January. 01, 2020 07:47. . 文在寅总统前天在首席、助理会议上表示：“（国会）以历届最低法案处理率，获得了植物国会的污名，连国会先进化法也完全不起作用的难看形象正在重演。”他批评了朝野就《选举法》和《高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）法》展开激烈争论、一片狼藉的国会。但是，文在寅总统不能像隔岸观火一样，一味责怪国会。 在强行处理《选举法》和《公调处法》的过程中，大韩民国议会民主主义遭受了严重倒退。执政党为处理文在寅总统改革权力机关的头号公约《公调处法》，动用了各种“招数”。把第一大在野党排除在外，拉拢群小野党成立了没有法律依据的“4+1”协议体，并私下交易，向群小野党赠送增加比例代表议席的选举法。超过500万亿韩元的国家预算也在最后阶段的“4+1”密室协商中进行了调整。在所有这些过程中，青瓦台无形的压力起到了作用。 尤其是，当有人担心在《公调处法》表决之前出现“4+1”内部脱离票时，执政党甚至制定了“最大限度地保障农、山、渔村地区代表性”的协议。为控制选票而承诺今后划定选区时，将挽救群小野党候选人的选区。这实际上等同于买票行为。这无异于宣布打破以交涉团体为中心的朝野协商框架，以泛执政圈倾向的“4+1”体制形成一言堂。 文在寅2016年担任在野党代表时曾表示：“选举法是比赛的规则。从未有过单方面强行推进或职权上呈的先例。”在这次“4+1”《选举法》的处理过程中，第一在野党彻底被排除在协商之外，国会议长的职权上呈使《选举法》得以通过。不能因为朝野的攻守发生改变就留下不好的先例。 现在，文在寅政府迎来了执政第四年。现在应该向国民一一展示政策成果了。强行处理打破协商通常观念的“4+1”《选举法》《公调处法》，不符合全体国民的要求，只符合亲文（亲文在寅）支持者的要求。这似乎隐藏着只要集结支持层就能在议会选举中有胜算的政治算盘。但是，总统应该超越政派的利益和支持者代言人的作用，以国论团结的领导能力得到评价。不要只盯着支持层，应该读懂滔滔民心的暗流。

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