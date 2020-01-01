感谢的方向. January. 01, 2020 07:47. by 文学评论家、全北大学教授 . 几名女性来到残疾人协会，拿出装有赞助款的信封，呆呆地望着协会负责人。好像是在等待感谢的话。但是，负责人沉默了一会儿说：“为什么一言不发地呆着？应该谢谢我呀。”意思是说，感谢有机会为某人服务。虽然是开玩笑的话，但是包含了服务他人的的深层含义。 通常来说，感谢是得到帮助的人对给予帮助的人表示的，但是负责人的想法却不同。帮助处于伤痛和痛苦之中的人是理所当然的事情，所以没必要非得让人表示感谢。能为某人付出什么而活，是多么值得感谢的事情。所以要改变方向，感谢被帮助的对象。 说这话的人，是在比利时接受神父叙品一年后的1959年，以29岁的年纪来到韩国，为韩国人献身，并于2019年去世的神父迪迪埃。以“池正焕”的名字更加为人所知迪迪埃神父，是通过实践的人生展现什么是真正的款待的人。吸引他前来韩国的，是韩国人的贫穷。韩国因为战争成了废墟。于是，他想尽办法要把自己司牧的地方变成富裕的地方。在扶安进行了围垦事业，在任实制作了韩国最早的奶酪，使贫穷的乡村成了韩国奶酪产业的中心。对他来说，信仰就是实践。 他后来患上了多发性神经硬化症，成为需要坐轮椅的残疾人后，又开始了奉献给残疾人的人生。他时刻感谢穷人、残疾人和所有需要他帮助的人。因为有了他们，他才过上了奉献的生活。因此，他让拿来赞助款的人思考一下感谢的方向。这是令哲学家们黯然失色的深奥的伦理疾呼。

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