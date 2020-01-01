凌晨配送货量翻一番，SSG.com的反击. January. 01, 2020 07:48. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 新世界集团综合在线商城SSG.com把凌晨配送货量增加到两倍，将原本只能在百货商店购买的高档商品聚集到一起的“百货商店食品馆”开业了。为了追赶提前一步开始配送的Coupang和Marketkurly，正在快速提高货量及商品竞争力。 SSG.com上月31日表示，凌晨配送货量将从每天5000件扩大到1万件。去年6月凌晨配送开始时，以首尔的11个区为对象，每天只能配送3000件货物，但又增设了物流中心“NE.O 003”，提高了配送能力。 SSG.com相关人士表示：“从2020年起，首尔全境和京畿部分地区将可以得到凌晨配送服务。到2020年底，首都圈大部分地区最多可以达到2万件的凌晨配送货量。” 据悉，目前Coupang每天可以配送6万~7万件，而Marketkurly每天可以配送4万件左右。 SSG.com还把凌晨配送的商品数量从原来的1.5万个扩大到了2.7万个。另外，SSG.com还新设立了汇集在新世界、乐天、现代、加乐利亚、AK等韩国5大百货商店能够买到的900种商品的“百货商店食品馆”。包括严格挑选未满60个月的母牛韩牛和特殊部位的高级精肉商品在内，食品馆内还备有“金丝草莓”、美国“AUTUMN CRISP普青葡萄”意大利“Savini Tartufi”的松露盐和油、“CANASUC”白糖等。 预计在NE.O 003设置的“烘焙中心”直接烤制的面包、当天采摘的草莓、以及在首尔鹭梁津市场及可乐市场竞拍购入的农水产品等“极新鲜商品”也可进行配送。 可配送地区可以在SSG.com主页内的“凌晨可配送地区查找”中进行确认。

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