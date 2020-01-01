99+1...向着100%冲刺的“蓝色怪物”. January. 01, 2020 07:48. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “每次在主场罗杰斯中心出场，我都会拿出100%的表现。” “99号”柳贤振(32岁)承诺会“100%”付出。给柳贤振提供4年8000万美元(约925亿韩元)合同的多伦多蓝鸟队把加拿大传奇冰球选手韦恩•格雷茨基的99号球衣让给了他，表现出了期待感。 2006年加入韩华队时柳贤振的号码是15号。第二年，转战日本和美国舞台后回到韩华的前辈具台晟拿走了15号，因此柳贤振把球衣号码换成了99号。虽然号码一开始并没有太大意义，但他很快表现出了对99号的热爱，“我要重现1999年韩华夺冠的辉煌”。 在KBO联赛中，柳贤振共拿到了98胜。2013年进军美国职业棒球大联盟(MLB)的柳贤振在当年4月8日与匹兹堡海盗队的比赛中，以6又3分之1局失2分的好投成为胜利投手。在洛杉矶道奇队，柳贤振也身披99号，那场比赛他实现了个人职业生涯第99胜，同时也是MLB首胜。虽然在一片好评声中取得了首场胜利，但当时柳贤振表示“角度和速度还不及在韩国投球时的水平”，对不足的1%感到遗憾。 99号柳贤振的棒球是填补“1%”的过程。在效力韩华队的7个赛季中，他是名副其实的KBO联赛最佳投手，但为了更大的梦想，他宣布挑战MLB。因为此前没有KBO出身在顶级联赛顺利软着陆的事例，所以很多人表示担忧，但是柳贤振在第一个赛季取得了14胜8负、平均责任失分3.00的成绩，超出了所有人的预想。 当然柳贤振也遭遇过危机。2015年因左肩关节囊撕裂而接受手术时，很多人预测复出过程会很困难。虽然接受胳膊肘手术后成功东山再起的选手有很多，但是肩膀手术后恢复原来球威的选手并不多见。但是柳贤振却生龙活虎地成功康复。不仅找回了全盛期的投球威力，手术后还装备了外切快速球这一新武器，更上一层楼。 最近，在“东亚体育大奖”颁奖仪式上见到的柳贤振在祝贺本报创立100周年的同时，也表达了自己对新赛季的决心。新的一年，柳贤振将再次向着100%冲刺。1月初在日本冲绳进行个人训练的柳贤振将与一同效力于MLB的金广铉(31岁•圣路易斯队)和KBO联赛的郑宇蓝(34岁•韩华队)、宋恩范(35岁•LG队)等住在一起进行训练。柳贤振和宋恩范是东山高中的前后辈，两人关系非常亲密。宋恩范、金广铉、郑宇蓝是2000年代后期创建“SK王朝”的主角。 在新的环境下，需要克服的难关很多，如，与击球手合得来的新主场、美国联盟东部赛区的强打者、与洛杉矶道奇队相比较弱的多伦多队的内野防守等。此前，每当遇到困难的对手时，柳贤振总是以“只要我的球好就行”的姿态勇敢地与对方碰撞。一直相信自己，克服困难的柳贤振将在2020年以“多伦多1号先发”的身份再次挑战100%。

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