“麻布编织”被指定为国家非物质文化遗产. January. 01, 2020 07:49. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 12月31日，“麻布编织”被指定为国家非物质(无形)文化遗产第140号。文化遗产厅认定“国家无形文化遗产安东布编织村保存会”(会长孙炳善)为拥有团体。类似项目“谷城的Dolsilnai”由麻布编里的细部技•艺能统一管理。与传统织布相关的国家无形文化遗产包括“罗州的小胡同织布”“韩山苎麻织布”“丝绸织布”等，共有4件。

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