金正恩强调“艰苦而持久的斗争”，是否进入“硬扛期”？. January. 01, 2020 07:49. by 申나리, 韓基渽 journari@donga.com,record@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩在劳动党中央全会上的第三天、去年12月30日表示：“决定进行艰苦（处地困难或困难）而长久的斗争。”有分析认为，在没有听到美国关于无核化和对朝制裁的“新计算法”的情况下，朝鲜可能要进入长期对美抗战状态。 分析认为，金正恩强调的“艰苦而长期的斗争”是指，由于美国坚持顽固立场，在新的一年里解除制裁仍不明朗，所以无论如何都要依靠自己的力量打开经济活路。庆南大学教授金东烨（音）分析说：“朝鲜不把希望寄托在朝美关系和南北关系上，没有走解除制裁的‘野路子’，而是继续走原来的路。” 金正恩还表示：“为了彻底保障国家的自主权和安全，就准备积极、进攻性的政治外交及军事应对措施进行了报告。”他把继29日之后再次提及的“进攻性措施”细分为“政治外交”和“应对措施”。韩国国家安保战略研究院安保战略研究室长崔勇焕（音）表示：“之所以说这不是先发制人的措施，而是对应措施，是说朝鲜不会主动推翻对话局面，而是要看美国有何举措再行动。” 也有人分析说，准备政治、外交措施并不是针对美国，而是考虑到要团结中国和俄罗斯。就像中国和俄罗斯最近提交包括缓解对朝制裁在内的联合国安理会决议草案一样，可以摸索以朝中俄为中心的多方外交活用方案。美国国务院当地时间30日就中国和俄罗斯主导召开的旨在讨论缓和对朝制裁的联合国安理会工作会议表示：“现在不是急于考虑缓和制裁的时候。” 金正恩28日至30日主持了全体会议，31日预告了追加会议，进行了执政后的第一次马拉松全体会议。但是，朝鲜并没有明确提出朝美谈判触礁后可以选择的“新道路”。朝鲜中央通讯社31日表示：“全体会议上，（金正恩委员长30日）花7个小时进行了关于朝鲜劳动党中央委员会事业情况、国家建设、经济发展、武力建设的综合报告”，并对有关议程的决定草案和后续议程行将讨论的重要文件进行了研究。”由此，金正恩的新年贺词是否会具有全体会议总结演讲的性质，备受关注。关键在于是否以加强自卫国防力量为由，预告进行发射洲际弹道导弹等高强度挑衅行为。 美国也提高了警惕。美国国务卿迈克·蓬佩奥当地时间30日在接受福克斯新闻台采访时表示：“正在关注朝鲜的动向”，“希望朝鲜做出走和平之路的决定，而不是对峙。”他还表示：“对于朝鲜来说，最好的路就是通过消除核武器给居民们创造更好的机会”，“我们将坚持我们的观点，让朝鲜领导层确信这一点，这是我们的任务。”

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