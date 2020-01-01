特朗普面临参议院弹劾表决，蓬佩奥访问乌克兰遭受愤怒目光. January. 01, 2020 07:49. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 据《华盛顿邮报》31日报道，在由“乌克兰丑闻”引发的美国总统特朗普弹劾案即将在参议院表决的敏感时期，美国国务卿迈克·蓬佩奥将访问乌克兰。 美国国务院去年12月30日宣布，蓬佩奥将于本月3日至7日出访乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塞浦路斯。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，这是特朗普弹劾案提出后，美国最高层政府官员访问乌克兰。 蓬佩奥此次出访将会见乌克兰总统泽连斯基以及外长、国防部长等。据《纽约时报》报道，他表示，“将重申美国对乌克兰主权和领土完整的决心”。据CNN报道，蓬佩奥没有完全否认乌克兰当局在此次访问中提及对前副总统拜登及其儿子亨特的调查的可能性。 分析人士指出，乌克兰与特朗普关系引发的弹劾案只剩下参议院的审判，“乌克兰丑闻”当事方蓬佩奥访问乌克兰时机微妙。《政客》分析说，从圣诞节到新年的长假结束，参议院的弹劾审判将于3日重新开始，蓬佩奥和泽连斯基预计当天举行会谈，这一点意味深长。 此外，蓬佩奥30日在接受福克斯新闻台采访时否认了参加参议院竞选的传闻。他说：“我想继续担任特朗普政府的国务卿。”他还说：“我已经说过很多次了，我会一直工作，只要特朗普总统希望我继续在这里服务。仍有工作要做。” 蓬佩奥在2011年至2017年担任堪萨斯州众议员。共和党内部希望出现有竞争力的候选人，认为他明年应该参加堪萨斯州联邦参议员竞选的呼声越来越高。去年11月22日，特朗普总统在接受福克斯新闻台的采访时表示：“如果有可能失去议席，我认为（蓬佩奥）将出马竞选，并取得大胜。” 但是对于他是否彻底排除参加参议院竞选的可能性的指责，蓬佩奥也回避了明确的回答，只是说，“我看到过很多生活完全无法一如期待的情况”。12月24日，蓬佩奥在自己的推特上上传了4条与工作无关的文章，其中包括短裤上围上雪人模样的围裙在厨房里干活的照片等。CNN报道称，这是为了在参选之前加强与选民的沟通而制定的战略。

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