用韩国的打招呼方式，听韩国流行音乐，“韩流并非一时的风潮”. December. 31, 2019 07:48. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “我想在韩国品尝一下梅子茶。” 在哥伦比亚波哥大国立大学攻读药学的路易莎•玛丽亚•加西亚(23岁•女)最近在韩国朋友的推荐下开始读许浚的《东医宝鉴》。学韩国语已经4年了。因为要自学《东医宝鉴》中的气的原理和民间疗法，实力还远远不足，但学习的乐趣比什么都大。她一边说着“有利于消化”，一边不断吟诵梅子的功效，“从药材开始，哥伦比亚和韩国就有着天壤之别。《东医宝鉴》是一个全新的世界。” 8年前，加西亚通过YouTube观看KBS电视剧《花样男子》(2009年)，第一次认识了韩国。在电视剧中通过防弹少年团(BTS)等K-POP扩大关注的她，制定了毕业后进入韩国药学研究生院的目标。去韩国的话，她想最先去图书馆亲眼看看《东医宝鉴》，她表示，“想继续对两国医学进行比较研究。” 韩流正在发生变化。韩流不再局限于内容物消费。BTS的音乐、电影《寄生虫》等韩国代表性的内容在海外享有爆发性人气的同时，韩流正在动摇世界人民的日常生活，甚至他们的人生。本报通过海外文化宣传院、世宗学堂采访了来自全世界60个国家的100名外国人，他们异口同声地表示：“韩流在海外正逐渐成为主流文化。” ○ K-POP向K传统扩张 像加西亚一样，受到韩流影响的外国人中，比韩国人更热衷于传播传统文化的人很多。尼日利亚人伊西奥马•威廉姆斯(49岁)将首次访问韩国的2013年视为人生最重要的瞬间。他回忆说：“一听到长鼓的声音，我就被它的独特气质所吸引。在拥有很多类似鼓的尼日利亚也找不到这种声音。” 带着宣传长鼓魅力的目标回到尼日利亚的他，从2014年开始每天通过Youtube观看3个小时的四物游戏表演，自学了长鼓。当然也有很多困难。最重要的是，学生们演奏的长鼓的价格很难在网上购买。而且进行长鼓课程的费用问题也很大。他组装传统乐器亲自制作长鼓也是出于这个原因。 在尼日利亚韩国文化院的帮助下，他于2016年在拉各斯开设了第一个长鼓讲座，截至目前，已经培养出了100多名“长鼓新星”。最近他还与演奏尼日利亚传统鼓的组合一起进行了“合作”演出。他表达了自己的愿望，“想把长鼓教育扩展到其他非洲国家”。 在韩国的传统文化中，四物游戏在非洲的门槛较低。来自肯尼亚的好朋友哈达莎•恩吉奥基(22岁•女)和温弗雷德•纳戈哈(22岁•女)正在世宗学堂带领四物游戏社团。11岁那年，恩吉奥基收到了父亲赠送的伽倻琴礼物，她解释说，“和小时候听过的非洲传统乐器的声音、节奏相似，所以很容易被它所迷倒。” 她们异口同声地表示，进行四物游戏表演的最大原因是“让人感觉到活着”。消极的性格也随着演奏长鼓变得积极。在不理解中国和韩国文化差异的当地人中，她们穿梭于内罗毕各地宣传四物游戏。纳戈哈的梦想是，向肯尼亚引进在电视剧中看到的维护得很好的公路等韩国的先进技术和文化。恩吉奥基说：“我想在韩国留学后，把传统音乐和饮食传授给肯尼亚人。” 之前的10月，韩国观光公社对来自111个国家的1.2663万名K-POP粉丝进行了问卷调查，结果显示，对K-POP的关心向韩国饮食(82.7%)、韩剧(79.1%)、韩语和韩文(63.8%)、韩国美容(63.7%)等方面扩张。去年，负责普通人韩国语教育的世宗学堂学生也突破了6万名，韩国文化外延也呈现出不断扩大的趋势。 ○ 成为日常生活支柱的韩流 有时候韩国人不怎么认真听的K-POP歌词对巴林5兄妹中的老三，法蒂玛•穆罕默德(25岁•女)来说成了生活的支柱。在严格遵守伊斯兰教禁食圣月斋月，重视共同体的家庭中长大的她在听到BTS的歌曲《Answer: Love Myself》后表示，“让我明白了爱我或接受称赞并不是傲慢的事。”她在大学学习会计学，每次疲惫的时候都会反复念BTS《血汗眼泪》歌词。她确信，“我学会了尊重自己做出的决定这件事。” 许多K-POP粉丝异口同声地表示：“如果美国的Hiphop强调地位、财力的话，K-POP会唱出爱情、希望、年代等。”还有一位俄罗斯K-POP粉丝说，“听到BTS的歌曲，就会想起‘我爱自己，相信光明的未来，并为之竭尽全力’的信息。”学生时代朋友不多的加西亚每次被嘲笑“为什么听韩国歌曲”时，她都会用手机听2NE1的《我最棒》。她说：“BTS的歌词中，‘只走花路’是我人生中最美丽、最充满希望的文章。”居住在巴西的一位K-POP粉丝也表示，“被孤立时回到家里总是听东方神起的歌曲。一个人哭的时候，在我身边的只有K-POP。” 正如一位印尼人所说，“学会了如何成为独立的人”，K-POP也成为了恢复自尊心的手段。居住在巴林的哈娜•阿里(25岁•女)通过YouTube听到K-POP后，开始憧憬自由进取的女性形象。据说在美国洛杉矶参加SM娱乐公司试镜的她，在众人面前演唱韩国抒情歌的瞬间，获得了“我什么都可以做”的自信。她说：“在巴林，女性仍然很难得到相同的工资或自由表达自己的意见。接触K-POP后，我确信所有文化都应该包含平等、自由等价值。” 扩大人际关系外延的人也不少。一位居住在越南的韩流粉丝说，“在推特上分享BTS的照片和文章，可以交到外国朋友。我的世界观得到了扩展。”

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