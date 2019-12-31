29年来朝鲜第一次连续三天的党中央全体会议……不要以核、洲际导弹的挑衅来自取灭亡. December. 31, 2019 07:49. . 朝鲜从28日起连续3天召开了劳动党中央委员会全体会议。据说，其主要议题是“加强国家的战略地位”。虽然考虑到中国和俄罗斯，使用了模糊的措词，但战略地位是朝鲜在向国内外展示核武器、洲际导弹和潜射弹道导弹时使用的措词。这预示着将围绕包括核武器在内的战略武器作出重大决定，因此有人担心朝鲜最终会选择将核谈判推向破裂的挑衅之路。 劳动党中央全体会议是决定朝鲜主要政策路线的最高决策机构，召开一天以上是自1990年金日成时代召开劳动党第六届十七次会议之后、29年来的第一次。会议场所也在如同朝鲜体制心脏一样的劳动党总部大楼，参加者包括内阁各省及中央机关的干部和各道人民委员长，是历届规模最大的会议。朝鲜提出的“年底时限”即将到来，朝鲜正在为重大决定做准备。 国务委员会委员长金正恩在第一天强调战略地位后，第二天又在会议上主张“为彻底保障自主权和安全，将采取积极、进攻性措施”。甚至提到了军需工业和武装力量，提出了核武器和洲际导弹等战略武器高度化的可能性。这似乎是想通过新年贺词提出“新道路”大蓝图的铺垫。虽然没有出现预想中朝鲜可能发动挑衅的“圣诞节礼物”，但朝鲜只是把时间推迟到1月8日金正恩的生日或2月16日金正日的生日的分析非常有力。 美国一直强调，将强硬应对朝鲜的任何挑衅。白宫国家安全事务助理罗伯特·奥布赖恩警告称：“我们的工具箱里有很多工具，可以动用与朝鲜有关的追加压力。”他是在强调，在采取追加制裁措施的同时，还可以对朝鲜的挑衅采取军事施压措施。 韩半岛周边局势似乎回到了两年前的危机局面。尽管面临如此严峻的形势，但文在寅政府仍然致力于缓和铁路、公路连接等对朝制裁。现在应该警告朝鲜领导层，陈旧的悬崖边谈判战术已经行不通了，并应该致力于巩固韩美同盟，建立万全的安保态势。

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