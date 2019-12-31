德国赢得了战役但输掉了战争. December. 31, 2019 07:49. . 诺曼底登陆作战取得了巨大成功，但从第二天开始，盟军就出现了噩梦。德军打起精神整顿阵列后，盟军的进攻被阻，开始陷入了困境。德军的兵力和装备很差，只有少数是精锐部队，但用他们自己的话说，这些精锐部队在战斗经验和战斗力上都是世界一流的军队。最终，随着解决者乔治·巴顿的加入，战况将发生戏剧性的变化，但在此之前约两个月的时间里，盟军的记录却充满了困惑和焦躁。那么德军方面的记录如何呢？在执行成功的防御战的过程中，他们是否感到了欢喜和自豪？ 并非如此。埃尔文·隆美尔的手下汉斯·冯·卢克的回忆录中描述了与盟军一样的困惑和绝望. 即使德军尽其所能，成功打击盟军，成功将地面部队击退，也立即有大量炮弹和炸弹从他们的头上倾泻而出。天空完全由盟军掌握着。即使德军坦克实力强大，但在空军睁开眼睛的一瞬间，就遭受了巨大损失。比这更可怕的是，从海上的军舰上发射的舰炮的炮击。舰炮的威力比地面上的任何大炮更为巨大和强烈，真的是十分可怕，据说在舰炮的射程内，任何勇猛的部队也无法立足或支撑。 虽然成功地阻止了盟军的攻势，但德军仍然受挫，原因是他们的目的是将盟军推向大海。即使取得了防御线战斗的胜利，从战斗目的的观点来看也没有什么意义。因为德国军无法进入被舰炮和轰炸所保护的盟军桥头堡内，这一事实不言自明。即使在战役中获胜，也会在战争中失败，就是这种情况。因为尽管取得了很多胜利，但却没有一步接近目标。如果矛盾加深，只剩下憎恨，为战斗的战斗就会增加。这样，整个社会就会离前进的道路上越来越远、沉得更深。 历史学家

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