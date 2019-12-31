“感知朝鲜导弹信号”的美国侦察机30日飞临韩半岛. December. 31, 2019 07:49. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鲜继续召开劳动党中央委员会全体会议、营造新年恢复高强度挑衅氛围的情况下，美军连日来向韩半岛投入执行监视朝鲜任务的侦察机，勒紧了军事施压的缰绳。 据军用飞机追踪网站“飞行器关注”30日消息，美国空军“联合铆钉”（RC-135W）侦察机当天在韩半岛上空飞行。“联合铆钉”的作用是利用尖端电子传感器，捕捉朝鲜准备发射导弹的信号。 记者当天还获悉，前一天美国空军“联合之星”（E-8C）侦察机在韩半岛上空飞行。“联合之星”是监视地面的侦察机，负责密切监视250公里以外的移动式导弹发射台动向等朝鲜内部异常动向。 此前，有观察人士认为，从24日起连续5天出动的特殊侦察机“眼镜蛇球”（RC-135S）29日在韩半岛没有被捕捉到，美军开始缩小监视作战，但实际上，美国侦察机在韩半岛的行动29日仍在继续。 虽然朝鲜在圣诞节前后没有进行特别的挑衅，但是有预测称朝鲜国务委员会委员长金正恩的新年贺词之后朝鲜将再次进行挑衅，因此预计美军侦察机在韩半岛的行动将进一步加强。特别是，预计朝鲜会在金正恩生日（1月8日）或金正日生日（2月16日）前后发射洲际导弹或进行相当于此的挑衅，因此，美军可能会在新年以更频繁出动侦察机的方式向朝鲜施压。 韩国国家战略研究院统一战略中心负责人文成默（音）表示：“朝鲜在两个纪念日前后，在东仓里发射其声称用于运载人造卫星的远程火箭后，可以主张这是‘为了和平开发宇宙’”，“将在其后观察美国的反应后进行真正的军事挑衅。”

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