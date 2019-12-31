把头发染成蓝色的“怪物”自信心十足，“感觉与NL没有太大差异”. December. 31, 2019 07:49. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “不管怎么说，感觉蓝色会比黄色更好一些。”(柳贤振) 身穿多伦多蓝鸟队的蓝色队服的“韩国怪物”柳贤振(32岁)“衣锦还乡”。柳贤振与多伦多队签订了4年8000万美元(约926亿韩元)的合同，30日他在结束多伦多入队仪式后回国。从黄色变成蓝色系的头发颜色十分显眼。 在加盟多伦多队之前，他选择了染发，同时考虑到球队的象征色。虽然从照片上看，蓝色并不显眼，但是柳贤振强调了变得不同的颜色。 更换的不仅仅是发色。柳贤振以多伦多俱乐部历史上第三大规模的FA合同加入球队，他很有可能在新赛季成为多伦多队的1号首发球员。 在美国联盟东部赛区，新赛季多伦多队与纽约洋基队、波士顿红袜队等传统强队展开激烈对决。与国家联盟不同，由于有指名击球手制度的存在，因此也没有可以休息的击球阵容。但是柳贤振还是表现出了自信心。“不管怎么说，还是会有差异的。不过，由于在有指名击球手制度的KBO联赛中也征战过，所以应该不会感到太大的差异。与其改变很多东西，倒不如将原本的球质投得再精准一些。” 虽然更换了很多东西，但柳贤振还是“按部就班”地进行准备。上赛季度过自己的“大联盟第8年”，对MLB非常熟悉的柳贤振将凭借此前积累的休赛期经验，为新赛季做准备。截止到1月初，他将在国内进行力量训练和阶段性投球训练(ITP)等轻松的训练，从1月中旬开始转入温暖的日本冲绳进行现场投球(在击球位上放上击球手，像实战一样进行的投球)等正式结束备战。此后，他将配合多伦多俱乐部的春训日程前往美国。今年8月因体力下降而萎靡不振的柳贤振作为多伦多队的尖子投手，为了以健康的身体度过赛季，将把重点放在加强体力上。 像“针和线”一样帮助自己的体能训练教练金勇日此次也将与柳贤振一起进行休赛期训练。金教练是韩国国内最了解柳贤振身体状况的“柳贤振专家”。2015年肩部手术后，每次休赛期都与金教练一起训练的柳贤振在去年12月雇用了他，整个赛季都同行，接受了细致的管理。今年是否会一起参加“多伦多之行”还是未知数。对此，柳贤振表示：“教练也有家人，所以可能会很难。” 柳贤振将于31日与“大势角色”人气超高的企鹅练习生Pengsoo一起参加除夕夜的敲钟活动。首尔市26日公开的敲钟员名单中没有柳贤振的名字，但是随着合同的签订，柳贤振得以参加活动。结束忙碌的一年的柳贤振比任何时候都在等待新年的到来。

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