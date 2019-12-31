普京与特朗普通话，再次由俄罗斯克里姆林宫单方面公布. December. 31, 2019 07:49. by 巴黎=常驻记者 金润钟、华盛顿=常驻记者 李正恩 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 俄罗斯克里姆林宫表示，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京29日通过电话讨论了加强两国反恐合作等共同关心的问题。有分析称，俄罗斯单方面公开两国首脑通话的事实，与双方的政治利害关系有关。 据塔斯社和法新社等媒体报道，克里姆林宫当天在报道资料中说，“在俄方的建议下，普京和特朗普进行了通话”。普京对美国中央情报局最近提供关于恐怖活动的情报表示感谢。俄联邦安全局根据中情局“明年1月1日圣彼得堡市中心可能在新年庆典上发生恐怖袭击”的情报，逮捕了两名准备发动恐怖袭击的俄罗斯籍男女。普京说，“如果今后捕捉到威胁美国的恐怖情报，俄罗斯也将立即提供”。 与俄罗斯政府积极公开两位领导人通话不同，白宫没有公开任何信息。今年8月，也是在克里姆林宫率先发表“特朗普和普京应美方要求通了电话，讨论了西伯利亚的山火应对合作”之后，白宫才确认了这一事实。特朗普总统2017年与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤时，美国媒体直到克里姆林宫将照片上传到网上为止，都不知道这一事实。 有分析称，在明年美国大选即将到来之际，白宫为了不突出特朗普和普京的关系，有意控制两人的交流信息。特朗普在2016年美国大选时，一直被怀疑有俄罗斯为帮助特朗普当选总统而介入其中。他说，“俄罗斯没有介入”，对普京总统表示支持，还遭到了舆论的强烈批评。 相反，普京似乎有意以扩大反恐合作为杠杆，改善与美国的关系。英国广播公司说，“由于涉及选举的争议，在两国之间紧张的关系中，两位总统仍保持着良好的关系，”“特朗普正在考虑应普京的邀请，参加明年5月在莫斯科举行的战胜纪念日。” 两国间共享恐怖情报，预计尤其有助于获取伊斯兰极端主义武装势力“伊斯兰国”的情报。包括2015年造成224人死亡的俄罗斯专机坠毁事件在内，“伊斯兰国”的恐怖袭击威胁仍在进行中。 目前尚不清楚，在当天的首脑通话中，两人是否讨论了有关朝鲜的问题。只是朝鲜设定的无核化谈判的年底时限临近，再加上俄罗斯和中国一起向联合国安理会提交了要求缓解部分对朝制裁的决议草案，所以特朗普总统很有可能提到了这一点。此前，特朗普20日在推特上公开了与中国国家主席习近平通电话的消息，并表示“还讨论了朝鲜问题”。

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