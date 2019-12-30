2020年代，韩国经济和企业需要再一次量子跳跃. December. 30, 2019 08:02. . 大韩民国并不是从一开始就过得这么好。1919年，韩国第一个近代式股份公司“京邦”诞生，此后100年间，韩国从农业国家经过轻工业，跃升为重化学、尖端电子产业国家。以去年为基准，经济规模居世界第12位，人均国民收入从因战争只剩下废墟的1953年的67美元增加到了32000美元，增加了477倍。这是世界上绝无仅有的。其中企业的作用是绝对性的。没有人能否认其中领头的大企业的作用。抛开功过不说，说韩国经济的历史是大企业的历史也不为过。 《东亚日报》在创刊100周年之际，与30名民间委员一起评选了“韩国企业百年，量子跳跃的瞬间”的100个经典场面，其中第一位是三星电子宣布进军半导体产业的东京宣言，第二位是Posco（原浦项制铁）第一次生产钢水，第三位是独自开发的汽车“小马”的诞生。英特尔曾嘲笑三星进军半导体领域是“夸大妄想症患者”，但如今却成为世界市场上并肩而立的竞争对手。汽车、钢铁、造船、化学在启动当时都被称为“盲目冲动”，但现在都从不可能变成了可能，成为了支撑韩国产业的支柱。政府的作用也很大。树立出口导向、培育重化工的经济发展模式，以经济开发五年规划支持和鼓励企业发展产业。 很多人担心，这样的韩国现在已日暮西山。经济增长停滞，青年们因就业难而失去希望。处于担心日本失去的20年的处境。最重要的是，产业现场的企业正在失去斗志。比起投资于国内，他们更关注进军海外的机会。2010年代即将结束，2020年代即将开始。韩国经济以及韩国企业都需要再一次量子跳跃。 做什么呢？可以肯定的是，现在由政府主导、企业跟进的时代已经过去。不用说创造力，在知识和信息的积累上，民间已经远远超越了政府。企业们公然表示：“对政府没有寄予很大希望，也没有抱以期待。只希望放任不管。”为了再一次实现量子跳跃，最重要的是激活企业的活力。就算不能提供帮助，至少政府也不应该削弱企业的活力。但现在却背道而驰。如果因为过去的尺度、政治选票的计算，给企业绑上各种限制和干涉，那么就再也不能实现。

한국어