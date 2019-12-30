没有不好的团队. December. 30, 2019 08:03. by 李恩澤 nabi@donga.com. “没有糟糕的团队。只有糟糕的领导。”——佐科·威尔林克《海豹突击队胜利的技术》 海豹突击队成立于1962年，是美国海军特种作战部队。要想成为海豹突击队员，必须成功履行18至24个月的训练任务。它以训练刻苦闻名，尽管参与者是美国海军内最出色的人员，但仍有70%至80%的人中途放弃。该书作者、海豹突击队教官最终选拔了40多人，他把7个人组成一个团队，每个团队安排一艘橡皮艇。这艘船重100多公斤。他们头顶着这艘小艇，在沙滩上奔跑几公里，在海上划桨。教官让他们跑步，给各组打分评排出名次。但是，发现了有趣的现象。在六个组中，有两个组几乎赢得了所有比赛。团队表现非常完美。而第六组几乎每次都是倒数第一，队员互相指责和愤怒。 教官单独把第二组和第六组的队长进行了互换。发生了惊人的事情。原本是倒数第一的第六组在新的比赛中获得了第一名。连教官都不相信。但是在这里又出现了另一个有趣的问题。那就是，之前获得第一名的第二组获得了第二名，显示出了依然如故的实力。第六组变动的是队长一人。他没有指责成员，也没有说运气不好。相反，他不希望成员们停留在低水平和妥协。他提出了高标准，把成员们凝聚在一起。让他们相信能够胜利。 可是，第二组在这样的领导下，怎么能拿到了第二名呢？那个队已经通过之前的队长建立了良好的团队精神。优秀的领袖不管担任哪个组织，都会改变团队并取得胜利。即使他离开，他的影响也会烙印在成员身上。没有不好的团队。只有糟糕的领导。

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