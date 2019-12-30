“乐天酒店西雅图”明年开业，向全球连锁又迈进了一步. December. 30, 2019 08:04. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 2015年因收购拥有137年历史的纽约皇宫酒店而受到全球酒店业界高度关注的乐天，此次又成功收购了位于美国西北部最大城市西雅图的五星级酒店。乐天的战略是，以两家酒店为中心积极攻占美国市场，同时通过全球连锁扩张，发展成为世界级酒店品牌。 乐天酒店29日表示，24日与韩亚金融投资携手，与美国私募基金Stock Bridge签订了收购五星级酒店的合同。此次收购由乐天和韩亚金融投资共同参与，收购金额为1.75亿美元(约2040亿韩元)。预计酒店将于明年6月开业，将挂上“乐天酒店西雅图”的招牌，乐天委托经营。这是国内酒店业界首次与金融机构共同投资，经营运营酒店。 乐天酒店西雅图是位于44层高的办公大楼的酒店，从1层到16层共拥有189间客房。距离西雅图塔科马国际机场约20公里，内部装修由法国著名设计师菲利普•斯塔克负责。乐天方面表示，其附属建筑会议室和宴会厅由美国最早的教堂礼拜堂改造而成，具有深远的历史意义。西雅图是星巴克、微软、亚马逊等大型跨国公司总部所在地，商务客户将成为他们的主要目标。乐天酒店相关人士表示：“世界性的企业相关人士是酒店的主要顾客，因此乐天的品牌宣传效果也值得期待。也会致力于吸引游客。” 此次收购是乐天集团为加强全球品牌力量的战略的一部分，反映了乐天集团会长辛东彬的意志。辛会长在今年年初的新年贺词中曾强调了发达国家市场的重要性，他当时表示，“在全球事业中，不仅要重新讨论现有的新兴市场战略，还要制定在发达国家市场扩大事业的具体战略。”此次收购成功后，乐天继乐天酒店关岛(2014年)、乐天纽约皇宫(2015年)之后，在美国拥有了第三家连锁店。 乐天酒店目前在美国、俄罗斯、日本、越南等地直接经营或委托经营11家酒店，今后将继续增加国际连锁酒店。2010年，“乐天酒店莫斯科”是韩国国内酒店品牌首次进入国际市场。最近，新罗酒店也进军美国、越南等市场，开始扩张全球领土。 今年乐天酒店的国内外销售总额有望首次超过1万亿韩元。销售额超过1万亿韩元，这在国内酒店品牌中尚属首次。乐天酒店代表理事金贤植表示：“继‘乐天纽约皇宫’之后，此次又进军西雅图，已经可以跟世界级酒店企业并肩了。今后将通过攻击性的外延扩张，巩固乐天酒店作为世界级酒店企业的地位。”

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