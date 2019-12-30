“印尼队主教练”申台龙：“一想到再次站在球场上，内啡肽就喷涌而出”. December. 30, 2019 08:04. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “一想到再次站在球场上，内啡肽就喷涌而出。” 29日，与印度尼西亚足球协会签订各级国家队主教练合同后回国的申台龙(49岁)表现出了很高的期待。前一天在印度尼西亚举行签约仪式的他，将从明年开始在4年内带领印尼国家队(A队)、23岁以下代表队和20岁以下代表队。2018年俄罗斯世界杯结束后，申教练放下韩国A代表队的指挥棒，通过此次签约他将在东南亚开始新的挑战。 虽然年薪并未对外公开，但当地媒体推测申教练的年薪在100万美元(约11.6亿韩元)到173万美元(约20亿韩元)之间。在签约仪式上，申教练表示“Apa kabar。Nama Saya申台龙(大家好，我的名字叫申台龙)”，用印尼语进行第一次问候，赢得了一片掌声。 申教练表示：“虽然印尼的国际足联(FIFA)排名(173位)较低，但我会带领球队一步一步脚踏实地地前进。我们将改变球队之前下半时中段以后体能急剧下降等问题，打造一支不轻易垮掉的球队。”被称为“申台龙师团”的孔吴均教练、金海云守门员教练、体能教练李在洪将再次与申教练合作。 目前，印尼国家队在2022卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛G组中排名垫底(第5位•5负)，因此很难进入最终预选赛。因此，申台龙有可能从参加2021年在印度尼西亚举行的20岁以下世界杯的青少年代表队开始集中进行指导。申教练表示：“据说连印度尼西亚总统都十分关注20岁以下世界杯。我们将尽一切努力，争取取得好的成果。” 申教练的印度尼西亚之行是否会促成与越南队主教练朴恒绪(60岁)的东南亚大赛对决，也引起了人们的关注。对此，申教练表示：“虽然会和朴教练进行比较，但是不会感到负担。希望双方通过善意的竞争，实现‘双赢’。”

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