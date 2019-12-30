“每天喝两杯咖啡，痴呆症危险就减少三分之二”. December. 30, 2019 08:04. by 李美智 image@donga.com. 国内研究团队的分析结果显示，如果喝很多咖啡，患痴呆症的危险就会减少。 29日，据翰林大学东滩圣心医院精神健康医学科教授金智旭和首尔大学医院精神健康医学科教授李东英的研究团队透露，每天喝2杯以上咖啡的人比不喝咖啡的人患阿尔茨海默病性痴的危险少两倍。阿尔茨海默病性痴呆是认知能力逐渐下降的退行性脑疾病，占痴呆症总数的70%。随着脑组织中异常蛋白质—类固醇β(Aβ)堆积，神经细胞发生变性并发病。 研究组比较了2017年55~90岁的韩国人中，一生每天喝2杯以上咖啡的269人和不喝咖啡的142人的大脑的正电子断层摄影(PET)照片。结果显示，每天喝2杯以上咖啡的人中，17.6%的人有Aβ危险。但是在不足2杯的人群中，27.1%的人显露出危险征兆。对年龄、性别、收入•教育水平、遗传因素等条件进行修正的结果显示，喝2杯以上咖啡的人群的危险度下降到喝2杯以下咖啡的人群的三分之一。 根据一生饮用的咖啡量，将实验群分为4组进行比较，结果显示咖啡喝得越多，Aβ危险就越小。金教授表示：“虽然此前有过调查咖啡和痴呆症相关性的研究，但直接观察人脑中痴呆症因素减少的情况，这在世界上尚属首次。”研究结果刊登在了世界性科学学术杂志《自然》的精神医学专刊《转化精神医学(Translational Psychiatry)》最新一期上。

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