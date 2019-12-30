朝鲜抬高核威力：“加强战略地位”. December. 30, 2019 08:04. by 韓基渽, 孫孝珠 record@donga.com,hjson@donga.com. “在发生新的历史性转折的关键时期召开了（党中央全会）。” 决定新的一年韩半岛局势版图的朝鲜国务委员会委员长金正恩的新年贺词进入倒计时之际，朝鲜提及“历史性转变”，公开宣告“新道路”已进入最终决定阶段。朝鲜中央通讯社29日称，“为创造新的胜利，将重要的政策问题列入了议程”，报道了前一天朝鲜劳动党第七届第五次全体会议召开的情况。报道特别指出，会议讨论了朝鲜强调“核强国”时使用的加强“战略地位”的方针，并暗示有可能回到宣布停止核和导弹试验的2018年之前，与美国展开“强对强对峙”。 ○历来规模最大的党中央党全体会议，甚至召集地方干部 在距离朝鲜坚持的“年底时限”三天之前举行的劳动党中央全体会议28日在金正恩委员长的办公室所在地劳动党总部大楼举行。这里是2013年3月朝鲜迎来金正恩时代召开首次党中央全体会议的场所。 特别是，破例举行两天的此次全体会议被推定为有史以来规模最大的全体会议。与政治局常委、委员及候补委员，以及200名有左右党中央委员及候补委员等参加的例行中央全会不同，此次会议召集了各道人民委员长及市、郡党委员长等全国各地的官员。经对朝鲜中央通讯社公开的照片进行分析，估计有950人左右参加。 一年举行两次党中央全会也是罕见的。金正恩去年4月亲自主持了一次全体会议。今年也是在4月份召开全体会议，如今时隔8个月再次召开会议。据悉，朝鲜一年召开两次党中央全会，除了金日成执政时期外尚属首次。 有分析认为，朝鲜召开最大规模的全体会议，金正恩的对抗心理将在此次会议上向朝鲜领导层公开。朝鲜公开了金正恩皱着眉头表情的照片和会议初期没有戴黑框眼镜、以僵硬的表情发表讲话的照片。 朝中社的报道还说，会议的核心议题是“克服重重叠叠的严重困难，进一步加快革命发展，推进党的建设、党的活动、国家建设和国防建设所面临的重大问题”。报道预告说：“（党中央全会上）将提出符合业已发生变化的对内外形势的要求，为进一步强化我国的战略地位和国力的斗争路线和策略。”“国防建设”和“强化战略地位”是延续朝美对话局面的去年和今年4月召开的全体会议上没有出现的表述。 有分析认为，朝鲜在去年4月召开的第三次全体会议上阐明了全力进行经济建设路线为新的战略路线，这可能预示着朝鲜将回归“核与经济并进路线”。韩国统一研究院朝鲜研究室长洪敏（音译）表示：“（‘加强战略地位’的表述）意味着随后将出现加强包括现有核武力在内的国防力量的某种信号。”庆南大学教授林乙出也评价说：“这可以解释为暗示加强核、导弹强国建设。” ○“缓过气”之后可能从新年开始重新发起挑衅 因此，有预测称朝鲜会在发布新年辞之后进行高强度挑衅。韩国军方相关人士表示：“（朝鲜）结束战略忍耐的新年之际，很有可能进行一举引起国际社会关注的高强度挑衅。”到年末为止，朝鲜将致力于积累“我们也忍够了”的名分，然后以新年辞为起点进行连锁挑衅。 但是，国际社会一致出面劝说朝鲜“重返对话”是变数。过去两年间致力于与朝鲜恢复外交关系的中国和俄罗斯也积极发出“克制挑衅”的信息，金正恩也会对重新进行超高强度挑衅感到负担。洪敏分析称：“朝中和朝俄关系已经有所恢复，朝鲜很难盲目地‘自行其是’。”外交界不断有人提出，如果朝鲜觉得美国总统特朗普的国内地位再次趋于稳固时，有可能以“核裁军谈判”而不是“无核化谈判”为目标进行对话。

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