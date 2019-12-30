自卫队即将派兵，安抚中东的安倍. December. 30, 2019 08:05. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府高层人士将在年底和年初陆续访问中东及邻近国家。据悉，由于日本政府27日正式决定派遣自卫队前往中东海域，需要为此获得谅解。 据《朝日新闻》等媒体29日报道，日本防卫大臣河野太郎前一天视察了驻扎在非洲东部吉布提的自卫队部队。河野还会见了吉布提国防部长布鲁汉，就向中东海域派遣自卫队的决定内容进行说明并请求给予理解。目前，日本在吉布提设有据点，拥有一艘护卫舰和两架P-3C巡逻机，执行亚丁湾附近海盗处置任务。 此前的27日，日本政府在内阁会议上决定向亚丁湾、阿拉伯海北部、阿曼海等公海派遣约260名海上自卫队、一艘护卫舰（高波舰）和两架P-3C巡逻机。这是应美国特朗普政府7月组建联合舰队以保护中东霍尔木兹海峡海上安全的要求而做出的决定。只是考虑到与传统友好国家伊朗等中东国家的关系，打出的名义是旨在确保日本船舶安全的“调查与研究”。活动范围也排除了毗邻伊朗的霍尔木兹海峡和波斯湾。 日本首相安倍晋三也出席了29日播出的BS富士节目，亲自表明了年初访问中东国家的计划。日本政府正与沙特阿拉伯等中东相关国家协调安倍首相明年1月中旬前后出访。据悉，安倍也将向有关国家解释派遣海上自卫队的背景并寻求对方的理解。

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