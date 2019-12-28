HDC集团签订总金额为2.5万亿韩元的韩亚航空收购合同. December. 28, 2019 07:58. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 韩亚航空在公司成立的第31个年头迎来新东家，大股东将从锦湖集团变为HDC集团。 锦湖产业27日对外表示，已经与HDC现代产业开发•未来资产财团签订了股份买卖合同(SPA)。 财团首先将以每股4700韩元的价格收购锦湖产业持有的韩亚航空旧股6868.8063万股，收购金额为3228亿韩元。另外，财团还将投入2.1772万亿韩元用于收购全部新股的第三方分配有偿增资。收购总金额为2.5万亿韩元。 在全部收购金额中，HDC现代产业开发公司计划投资2.0101亿韩元，确保韩亚航空公司约61.5%的股份。作为财务投资者(FI)参与的未来资产大宇公司负担4899亿韩元，拥有约15%的股份。此次收购对象中包括韩亚航空子公司釜山航空、首尔航空、韩亚航空IDT、锦湖度假村等。HDC集团会长郑梦奎表示：“将尽快稳定韩亚航空，与HDC集团一起在多个领域创造协同效应。”

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