“就像板索里一样...努力成为与市民互动的警察”. December. 28, 2019 07:59. by 趙健熙 becom@donga.com. “说唱艺人要在板索里舞台上应对各种突发情况。我将发挥这种经验和素质，成为一名善于现场应对的警察。” 27日上午毕业于中央警察学校，成为警察新人的国乐人出身的张承旭(31岁)巡警在与本报的通话中这样表达了自己的抱负。 张巡警毕业于中央大学国乐系，是在釜山国乐大展上获得银奖的实力派说唱能力。 他说，就像与观众互动，搭建舞台的板索里一样，与受害者有同感，但需要发挥随机应变作用的治安工作，让他觉得有吸引力，于是向警察之路发起了挑战。 当天与张巡警一起成为正式警察的中央警察学校298期2994名毕业生中，体育选手出身者特别多。青少年足球国家代表队出身的郑胜洙(26岁)巡警说：“在实习时穿着警服上街和市民见面，就像站在球场上时一样不由心跳加速。将充分利用选手时期锻炼出的体力。”射击世界杯国家代表选手出身的金恩惠(33岁•女)巡警、职业棒球选手耐克森英雄(现Kiwoom)选手许胜赫(29岁)巡警、19岁以下橄榄球国家代表选手出身的文洙(33岁)巡警等人也将在警察岗位上开始第二个人生。 朴成敏(29岁)巡警继父亲和爷爷之后，继承了第三代警察的家谱。据说，朴巡警看到父亲在制服犯人时鼻骨骨折，觉得与其说害怕，不如说是帅气和自豪。朴巡警表示：“我也想投身其中，守护市民的安全，感受由此带来的满足感。”金民洙(26岁)巡警的父亲是现任警察金东一警监，外公张东五在警察工作时殉职。 在韩国政策广播院(KTV)国民广播和佛教广播担任播音员的金敏善(33岁•女)巡警说：“总是在事件发生之后才得知消息，对此感到遗憾，想成为事前可以进行预防的警察。” 朴成浩(28岁)、李素珍(27岁•女)、田多润(26岁•女)巡警作为综合成绩最优秀者获得了警察厅长奖。警察厅厅长闵甲龙在致辞中就检警调查权调整法案表示，“我国警察在《刑事诉讼法》制定66年之后，警察将成为调查的完整主体的历史瞬间近在眼前。请继承高贵的警察精神，积极展开活动。”中央警察学校于1987年建校，今年是建校32周年。95%以上的警察都从这里毕业。如果9级警察公务员考试合格，将在忠北忠州市中央警察学校接受调查法律、现场应对等3~4周的培训后被任用为巡警。

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